Scelta Davide Donadei: annunciata la data tra le lacrime di Beatrice

Scelta Davide Donadei a Uomini e Donne: il tronista pugliese annuncia la data fatidica tra le lacrime di Beatrice Buonocore.

Il giorno della scelta di Davide Donadei è arrivato. Il tronista 25enne pugliese, sul trono di Uomini e Donne dallo scorso settembre, ha annunciato la data della scelta. Dopo aver conosciuto bene Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, le ultime due corteggiatrici a cui ha dedicato le ultime settimane, Davide ha annunciato di essere pronto a concludere il suo percorso.

Chi sarà, dunque, la scelta tra Beatrice e Chiara? Attratto da entrambe, il tronista non ha mai nascosto di provare dei sentimenti per entrambe. Tra le due, tuttavia, c’è sicuramente la ragazza per cui prova un interesse maggiore. Chi sarà?

Scelta Davide Donadei a Uomini e Donne: il tronista sceglie oggi tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Davide Donadei sceglierà oggi, mercoledì 27 gennaio, la ragazza con cui cominciare a vivere una storia d’amore senza telecamere. L’annuncio è arrivato nel corso della registrazione di ieri, martedì 26 gennaio. Dopo mesi di esterne, lacrime, abbracci e baci, il pugliese ha sciolto le riserve ed è pronto a svelare il nome della ragazza che gli ha rubato il cuore.

Nel corso della registrazione del 26 gennaio, Maria De Filippi ha mostrato la giornata intera che Davide ha trascorso con Chiara Rabbi. La corteggiatrice gli ha regalato un album con tutte le loro foto. L’esterna è stata bella ed emozionante anche se Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno sottolineato che, generalmente, non porta bene regalare un album di foto.

In studio, nel frattempo, Beatrice ha pianto tutto il tempo convinta, come fanno sapere le talpe del Vicolo, di non essere la scelta di Davide. Un pensiero che la Buonocore aveva già espresso in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne:

“Ho il timore che possano essere gli ultimi momenti insieme, ho paura di aver creduto da sola in questo percorso e di non viverlo più, non potendo fare con lui tutto quello che ho immaginato di fare insieme fin dal primo giorno. Dopo aver investito così tanto tempo e sentimenti, farei fatica a immaginarmi fuori senza Davide. Non credevo di arrivare fino a questo punto, né di poter costruire così tanto. Penso di aver messo tutte le basi per una relazione fuori. Tra litigi e incomprensioni, siamo comunque riusciti a venirne fuori e a conoscerci di più”.