Ultimo compie 25 anni: gli auguri speciali di Emma e Fabrizio Moro

Ultimo compie 25 anni e riceve gli auguri speciali dell’amico Fabrizio Moro e di Emma Marrone. Ecco le dediche.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, compie 25 anni e riceve gli auguri speciali non solo dei fan, ma anche di un amico importante per lui come Fabrizio Moro e di una collega e amica come Emma Marrone.

Sia il cantautore romano che la cantante salentina hanno pubblicato sui rispettivi profili social una storia con cui hanno augurato buon compleanno a Ultimo, capace a soli 25 anni, di scalare le classifiche italiane con le sue canzoni.

Gli auguri di Emma Marrone e Fabrizio Moro a Ultimo per il compleanno

Tra Ultimo e Fabrizio Moro c’è un grande rapporto d’amicizia che li ha portati a condividere più volte il palco. Dopo aver duettato con Niccolò Moriconi al Festival di Sanremo 2019, lo ha accompagnato anche in una data del tour così come ha fatto Ultimo salendo sul palco con Fabrizio Moro in occasione del suo concerto allo Stadio Olimpico nel 2018. Dopo gli auguri dello scorso anno per il compleanno, Fabrizio Moro ha fatto lo stesso anche per i 25 anni.

Nonostante sia impegnato nelle riprese del film Ghiaccio con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara e di cui è regista, Fabrizio Moro ha trovato il tempo per augurare buon compleanno all’amico che per lui è come un fratello. “Buon compleanno a questo ragazzo qua”, ha scritto Moro pubblicando la foto che vedete qui in basso.

Anche Emma Marrone ha dedicato un messaggio a Ultimo. Dopo il like e i messaggi della scorsa estate e che avevano fatto sognare i fans che speravano in un duetto con Niccolò Moriconi, Emma Marrone, tra le storie di Instagra, ha pubblicato un messaggio con cui ha fatto gli auguri al collega.

“Buon compleanno amio mio bello, tutto il bene per te”, ha scritto Emma che, con la sua amicizia con Alessandra Amoroso, ha conquistato tutti esattamente come hanno fatto Ermal Meta e Fabrizio Moro. Per festeggiare il suo 25esimo compleanno, il giovane cantautore romano si è concesso una giornata al pianoforte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

“Grazie per gli auguri a tutti! Sto in studio e sto lavorando al mio 4 disco. Ci vuole ancora un bel po’. Non c’è fretta. Daje”, ha scritto.