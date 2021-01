Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 28 gennaio: compleanno speciale per Gemma Galgani, segnalazioni su Maurizio, Tina spiazza.

Puntata imperdibile per i fan di Gemma Galgani quella di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 28 gennaio. La grande protagonista del penultimo appuntamento settimanale col dating show di canale 5 sarà proprio la dama di Torino che festeggerà il suo compleanno in studio.

La puntata in onda oggi, infatti, è stata registrata lo scorso 19 gennaio, giorno in cui è nata la Galgani e che è stata festeggiata da tutto lo studio ricevendo una torta speciale da parte di Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 28 gennaio: Gemma e le segnalazioni su Maurizio Guerci

Puntata speciale per Gemma Galgani quella del 28 gennaio di Uomini e Donne, ma anche abbastanza complicata. Se nell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi Gemma ha ammesso di voler essere più leggera, nella puntata del programma dell’amore in onda oggi su canale 5, Gemma si confronterà ancora con Maurizio. Nonostante il cavaliere abbia più volte ribadito di non voler più avere una storia con lei e di non voler tornare sui suoi passi, la dama di Torino non si è ancora arresa.

La Galgani vuole sapere il video motivo che ha spinto Maurizio a chiudere definitivamente la storia con lei ed è sicura che, dietro alla decisione del cavaliere, ci sia qualche intromissione esterna. In particolare, nella puntata di oggi, Gemma svelerà di aver ricevuto delle segnalazioni in base alle quale si dice convinta che Maurizio possa avere un’altra donna e s’impegnerà a portare le prove delle sue parole.

Nel corso della puntata, però, ci sarà tempo per festeggiare il compleanno della dama storica del trono over. Anche Tina Cipollari si unirà ai festeggiamenti e porterà in studio una torta particolare, interamente dedicata a Gemma e sulla quale troneggiano ben tre mummie. Sarà l’occasione per l’ennesimo battibecco tra la dama storica del trono over e la bionda opinionista di Uomini e Donne? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, in onda tra pochissimo, subito dopo la soap opera spagnola Una Vita.