I saldi non sono ancora terminati quindi approfittiamo ora per acquistare gli ultimi must have di stagione del brand H&M: ecco i capi e gli accessori da avere.

I saldi non sono ancora terminati e allora dobbiamo assolutamente approfittare ora per acquistare quei capi e accessori che avevamo puntato qualche tempo fa visto che ora i prezzi sono ribassati.

Questo è il periodo più divertente dell’anno, insieme alle svendite estive, per tutte le appassionate di moda, dal momento che si possono fare dei veri e propri affari rimpinguando il guardaroba di oggetti che normalmente avremmo più difficoltà a permetterci.

E allora scopriamo i 5 must have del brand H&M da acquistare con i saldi e da mettere nell’armadio.

Ecco i 5 must have di H&M da acquistare con i saldi

È tempo di saldi e per tutte le fashion victim è ufficialmente aperta la caccia ai migliori acquisti. Saper scegliere in un mare di proposte però, a volte, può non essere semplice e in più richiede tempo.

Ecco che allora, dopo averti svelato i 5 capi irrinunciabili da acquistare con i saldi del brand Zara, vogliamo suggerirti anche i 5 must have di H&M da avere assolutamente nell’armadio.

1) Cappotto grigio chiaro

Alzi la mano chi non ha un cappotto nell’armadio. Un capo evergreen che non smettiamo mai di indossare e che in base alle tendenze di stagione può variare più o meno nella forma.

In questo caso ne abbiamo scelto uno dal taglio piuttosto classico con una lunghezza al polpaccio e una vestibilità abbondante, di colore grigio chiaro.

Un capo davvero bello ed elegante da indossare sia con un abbigliamento casual che elegante. Insomma un must have da accaparrarsi subito anche perché ora viene 48,99 euro anziché 69,99 euro, scontato quindi al 30%. Un vero affare. C’è anche nella versione beige ma in questo caso non è in saldo.

2) Stivali alti in pelle

Questi stivali in pelle lavorata di coccodrillo marrone scuro sono un vero e proprio must have. Richiamano gli anni ’70 nella loro forma e anche nello stile. Con il tacco di 4,5 centimetri sono anche molto comodi per essere indossati tutti i giorni così da risultare sempre super glamour.

Ed ora è il momento di acquistarli perché si trovano scontati al 46% quindi anziché costare 149,00 euro possiamo portarli a casa con 79,99 euro. Un accessorio davvero irrinunciabile.

3) Blazer verde kaki chiaro

Una giacca nell’armadio è un capo che fa sempre comodo. Che sia inverno, indossata sotto al cappotto o in primavera come capospalla il blazer è uno di quei pezzi a cui non possiamo proprio rinunciare.

In particolare quello che abbiamo scovato per voi è di un colore del tutto originale e diverso dai soliti grigio o nero. Si tratta di un colore pastello facile da indossare e che va molto molto di moda adesso.

Il blazer verde kaki chiaro lo potete acquistare a 23,99 euro anziché 39,99 euro, con uno sconto del 40%.

Si tratta di un modello sciancrato in tessuto, con il colletto e il revers. Ha le maniche a tre quarti con risvolti cuciti in fondo e bottoni decorativi in metallo. Le tasche sono davanti a filetto e dietro presenta uno spacco. Infine, non ha bottoni ed è foderato.

4) Abitino a fiori primaverile

Questo mini-dress primaverile è davvero un capo irrinunciabile, se non altro per il prezzo. A soli 8,99 euro potrete acquistarlo anziché i 29,99 di partenza con uno sconto del 70%.

Con pochi euro potrete avere nell’armadio un capo che vi tornerà utile in primavera soprattutto. Corto e in tessuto increspato, con il colletto alla coreana, questo abitino ha la particolarità di avere la schiena scoperta, quindi è altamente seducente.

5) Tuta con spalline imbottite

Infine, chiudiamo questa carrellata di capi e accessori targati H&M da acquistare con i saldi con una tuta nera smanicata in twill dalle spalline imbottite e la vita segnata.

Un capo che arriva direttamente dagli anni ’80 e che possiamo indossare sia di giorno con un blazer o un cappotto e un paio di stivaletti che di sera se vogliamo essere più eleganti con un decollété.

Lo troviamo a 21,99 euro anziché 39,99 con uno sconto del 45% rispetto al prezzo originale.

Ed ora non resta che correre a fare acquisti!