Diamo i voti ai look di Silvia Toffanin: ecco gli outfit della conduttrice di Verissimo

La compagna di Pier Silvio Berlusconi con i suoi outfit fa praticamente sempre centro e può essere considerata a tutti gli effetti una vera e propria icona di stile tra maniche a palloncino, pantaloni a palazzo, decolleté con tacchi vertiginosi e tailleur.

Mamma di due bambini la bella Silvia rappresenta il simbolo della donna moderna che riesce a conciliare famiglia e carriera. Diamo allora i voti ai suoi look sfoggiati durante la conduzione di Verissimo.

Ecco le pagelle agli outfit di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è uno dei volti più amati della tv, in particolare di Mediaset, dove a Canale 5 conduce tutti i sabati pomeriggio il rotocalco Verissimo. Semplice e dai modi gentili la Toffanin non è mai sopra le righe e anche il suo stile rispecchia la sua personalità elegante.

Dopo avervi fornito alcune dritte per copiare i look di Silvia Toffanin oggi diamo i voti ad alcuni dei suoi outfit.

1) Partiamo con un look invernale in cui la Toffanin indossa un paio di pantaloni a palazzo con la vita alta e in check. Questo modello di pantaloni sono tra i suoi preferiti, visto che li aveva indossati già qualche settimana fa in una versione blu e a zampa di elefante.

Quelli sopra invece sono firmati da Alberta Ferretti così come il maglioncino leggero con le maniche a sbuffo, maxi polsini e il collo alto. A completare il tutto una maxi cintura in pelle color vinaccia con la fibbia rotonda come vuole il trend di stagione, ovvero vita super alta e cinturone.

A questo outfit che sprizza eleganza da tutti i pori ma che non nasconde anche un tocco super trendy diamo un bel 9.

2) Ed ora passiamo ad un genere ancora più elegante. Una tuta intera blu di Philosophy by Lorenzo Serafini effetto lucido e con lo scollo a V. Anche in questo caso le maniche sono a palloncino proprio come vuole il trend di stagione e alla Toffanin bisogna ammettere che stanno davvero benissimo. A completare il look un paio di decolleté Le Silla di color rosso bordeaux.

Per questo outfit non possiamo che sbilanciarci con un bel 10.

3) Ed ora vediamo un look decisamente più primaverile a cui possiamo ispirarci per aggiornare anche il nostro guardaroba. Un tailleur rosa composto da blazer in doppio petto e pantalone dritto tutto firmato da Alberta Ferretti. Ai piedi per completare il look in total pink un paio di decolleté rosa del brand Le Silla.

Il voto anche in questo caso non può che essere positivo e quindi diamo alla Toffanin un 8.

E a voi quale outfit della brava conduttrice di Verissimo piace di più?