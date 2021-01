Il nostro organismo ha bisogno di tanti alimenti per vivere bene, ma perchè i carciofi non dovrebbero mancare a tavola? Scopriamo il motivo.

Vivere bene e in salute è davvero importante per il benessere del nostro organismo e non solo. Bisogna davvero porre attenzione a ciò che si mangia ogni giorno a tavola e quando si è fuori casa. Sembrerà banale ma ci sono alcuni alimenti che mangiati regolarmente apportano benefici mentre altri a lungo andare possono portare dei seri problemi di salute.

Inoltre oltre a porre attenzione a ciò che regolarmente si consuma, va ricordato che va sempre consumate frutta e verdura di stagione in quanto apportano maggior nutrienti, quindi più salutari. In particolar modo i carciofi una verdura tipica di questa stagione, non solo sono salutari ma anche molto versatili in cucina. Scopriamo come inserirli nella dieta e perchè non dovrebbero mai mancare.

E’ davvero importante mangiare i carciofi? Scopri il perchè

I carciofi sono una verdura tipica della stagione invernale e non solo si possono trovare fino alla primavera, che non dovrebbe mai mancare a tavola per i benefici che apporta. Una verdura conosciuta e apprezzata da molti proprio per la sua versatilità. Già ai tempi dei greci e romani, ma nel Medioevo si consumano abitualmente a tavola nonostante fossero molto costosi. Una verdura conosciuta proprio per i benefici che apporta all’organismo, scopriamo quali.

-Favorisce la digestione e regolano le funzionalità del tratto intestinale. Spesso consigliati in caso di stipsi, ma scoprite quali altri alimenti possono essere di aiuto in questo caso.

-Abbassa il livello di colesterolo

-Riduce i trigliceridi nel sangue

–Combattono la cellulite e aiutano a perdere qualche chilo di troppo.

-Allevia disturbi digestivi come l’acidità di stomaco

-Abbassa la pressione arteriosa

–Aumenta il senso di sazietà grazie alle fibre, aiuta quindi a tenere sotto controllo gli attacchi di fame. Non solo i carciofi scopri quali altri alimenti puoi assumere.

-Proprietà diuretiche: infatti aiuta ad eliminare le tossine presenti nel nostro organismo.

Sono verdure che non apportano molte calorie motivo per cui si possono inserire in una dieta sana ed equilibrata. Hanno un basso indice glicemico quindi consigliato anche alle persone che vogliono mantenere bassi i livelli di glicemia. Sicuramente sarà il medico che potrà consigliarvi al meglio come inserire nella dieta i carciofi.

Proprio la nota amara del carciofo dovuta alla cinarina, apporta proprietà benefiche, senza dimenticare che è ricca in magnesio, potassio, rame e zinco.

Ma è importante ricordare che vanno consumati con moderazione in quanto i soggetti che soffrono di calcoli biliari possono andare incontro a seri problemi. Come già ribadito sarà il medico nutrizionista che saprà indicarvi come e quando mangiarli.

Come utilizzarli in cucina

I carciofi sono molto versatili, non solo si prestano a diverse cotture ma si abbinano a diversi secondi piatti e verdure o ortaggi. L’unico inconveniente è la cottura, per non ritrovarsi con carciofi duri e stoppacciosi durante la masticazione dovete seguire qualche piccolo trucco.

In cucina ci si può sbizzarrire come si preferisce, davvero si possono preparare diverse ricetta da quelle più semplici a quelle più elaborate. Tantissime sono le ricette tipiche, basti pensare in Liguria con i carciofi si prepara la classica torta pasqualina fino ad arrivare a Napoli con carciofi on olive e capperi.

Un ingrediente perfetto per preparare primi piatti, come la lasagna, oppure come secondo piatto per non dimenticare sfiziosi antipasti come carciofi in pastella e tartine di carciofi. Veramente ci si può spaziare come si preferisce. Un piccolo consiglio gustate i carciofi come meglio credete ma come per tutti gli alimenti ponete attenzione al metodo di cottura, limitando la frittura e l’eccesso di condimento. Scopri il pranzo completo da preparare a casa con i carciofi!

Vi lasciamo un piccolo video tutorial su come pulire bene i carciofi!

Quindi fare più attenzione a quello che decidete di gustare ogni giorno, per il benessere dell’organismo e non solo prediligete sempre alimenti di stagione!