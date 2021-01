Serena Enardu e Pago ci riprovano: “C’è il forte desiderio di stare insieme”

Serena Enardu e Pago, dopo essersi fatti la guerra prima, durante e post l’esperienza al Grande Fratello Vip, hanno annunciato di volerci riprovare a far funzionare la loro storia d’amore.

Serena Enardu e Pago hanno fatto sognare, e al tempo stesso arrabbiare, il popolo del piccolo schermo. I due per svariato tempo si sono tenuti lontani dall’esperienza mediatica, fin quando non hanno scelto di prendere parte a Temptation Island. Lì le cose purtroppo non sono andate come sperato, tanto da spingere i due a voler abbandonare il programma da single e non più da fidanzati.

Le settimane passano e il cantante viene scelto da Alfonso Signorini per prendere parte alla quarta edizione del GF Vip, dove sperava di poter mostrare al pubblico tutto il suo carattere e personalità, ma gli autori hanno pensato di mettere un po’ di pepe in questa relazione, pensando di far approdare anche la sua ex nella casa più spiata d’Italia.

Lì i due sono sembrati chiarirsi, ma finita l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, hanno annunciato la loro rottura in quanto le vecchie incomprensioni sono ritornate a galla e la situazione tra loro si è appesantita fino a diventare insostenibile. Ora, però, a distanza di mesi, Serena Enardu e Pago stanno riprovando a dare una nuova chance alla loro relazione. In quanto nonostante tutte le critiche ricevute per i loro continui tiri e molla, tant’è che sono stati anche criticati da Tommaso Zorzi, non hanno potuto fare a meno di notare un forte sentimento che li lega a cui è impossibile scappare. Ecco cos’ha recentemente dichiarato lei.

Pago e Serena Enardu pronti al ritorno di fiamma? Parla lei

Pago e Serena Enardu non hanno potuto negare che nonostante le mille incomprensioni, c’è ancora un forte sentimento a legarli. Per questo motivo stanno provando a riavvicinarsi, ma in maniera molto cauta e lenta, senza dare subito un’etichetta al sentimento che stanno vivendo.

“Io e Pacifico da un po’ di tempo abbiamo iniziato ad avere qualche contatto” ha annunciato lei, cogliendo di sorpresa tutti i suoi fan che da tempo aspettavano questo ritorno di fiamma. “Abbiamo iniziato un nuovo percorso insieme. Percorso a cui non vogliamo mettere alcuna etichetta perché è un vero e proprio esperimento su noi stessi“ ha aggiunto. “Stiamo cercando di prendere tutto quello che è successo e di trasformarlo in qualcosa di buono. Stiamo lavorando su noi stessi, ci stiamo concentrando sulle cose importanti senza dare troppo peso agli aspetti effimeri che sono quelle notizie più eclatanti” ha proseguito.

“Abbiamo voluto partire da quei punti per comprendere in che modo potremmo salvare la nostra relazione, che è il punto fondamentale“ ha concluso Serena. “Abbiamo un forte desiderio di stare insieme e per questo motivo non ci siamo mai arresi a questa situazione” ha aggiunto, affermando che lei e Pacifico Settembre, che ha fatto una bellissima figura a Tale e Quale Show, si stanno impegnando più che mai per dare nuova luce al loro rapporto.

Che questo ritorno di fiamma tra Serena e Pago sia la volta buona? Staremo a vedere.