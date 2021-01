Ci sono tantissimi segnali che ti possono anticipare un divorzio: tra questi è meglio controllare se dormi in una di queste posizioni.

Incredibile ma vero, anche il modo in cui dormiamo può dirci qualcosa rispetto al successo della nostra coppia.

Certo, abbiamo detto divorzio ma nulla ci vieta di assimilare il concetto anche riguardo le coppie che non sono sposate.

Insomma: se dormi in una di queste posizioni c’è il rischio che la tua storia finisca presto. Scopriamo subito qual è!

Dormi in questa posizione? Attento, potresti divorziare

La scoperta l’ha fatta un sito che si chiama TheDozyOwl, dopo aver condotto un sondaggio su quasi 10.000 persone, equamente distribuito tra uomini e donne.

L’unico requisito?

Essere separati o divorziati!

Noi ve lo avevamo già detto: la posizione in cui dormite con il vostro partner può dire veramente molto sulla vostra coppia.

Adesso, però, possiamo fare un passo in più e scoprire se il modo in cui dormite può rivelare qualche informazione in più sulla fine della vostra storia.

Ecco tutte le posizioni “incriminate” a partire dalla più “pericolosa”: dormite anche voi così?

a cucchiaio: al primo posto, stentiamo quasi a dirlo, c’è la posizione definita “a cucchiaio”. Si tratta di quando il partner vi abbraccia da dietro e dormite tutta la notte a stretto contatto.

Secondo il sondaggio, chi dorme in questa posizione potrebbe finire per trovare “difficile” distinguere la figura del partner da quella del genitore.

Se è vero che l’errore peggiore che puoi fare in una coppia si chiama parentalizing è meglio evitare di confondere troppo le idee al partner!

Si tratta, in ogni caso, di una posizione per dormire estremamente dolce e romantica: proprio per questo, poi, non riusciamo a vederne i risvolti negativi! toccarsi sì ma solo con le gambe: dormite molto distanti ma lasciate che le gambe si incrocino all’altezza oppure sotto il ginocchio.

Si tratterebbe di una posizione che denota un minimo sforzo per “venirsi incontro” che si tradurrebbe, poi, con un ancor più minimo sforzo impiegato nella relazione.

Meglio tentare qualcosa di diverso! schiena a schiena (ma senza toccarsi): inutile dirlo, questa posizione che si guadagna l’ultimo scalino del podio è quella, per antonomasia, delle coppie che hanno litigato.

La distanza ” a letto” rappresenterebbe una ipotetica distanza sentimentale: insomma, anche se non ve ne rendete conto siete agli estremi opposti!

Durante i sonno il materasso si trasforma in una rappresentazione della vostra vita o della vostra giornata e la vostra posizione il luogo che occupate nella vita dell’altro.

Meglio fare attenzione! invadendo lo spazio dell’altro: infine arrivano tutte quelle posizioni nel quale il partner ci “sovrasta“.

Se vi capita di dormire con qualcuno che si prende tutto il vostro spazio, vi spinge verso il bordo del letto e vi impedisce di riposare al meglio è proprio il caso di fare attenzione.

Il rischio è che il partner vi stia dimostrando (durante il sonno) quanto nella vostra relazione si metta, sempre e comunque, al primo posto.

Un segnale di egoismo ed indifferenza nei vostri confronti di cui vale certamente la pena approfondire il significato.

Ovviamente non si tratta dell’occasione di una notte ma di una situazione reiterata: fateci caso!

Insomma, se dormite in una di queste quattro posizioni, potrebbero esserci delle cattive notizie per voi.

Coraggio!

Non tutto il male, dopotutto, vien per nuocere!

Vi abbiamo già detto qui qual è il luogo migliore per lasciarsi ed anche svelato il motivo per il quale gli uomini si aspettano sempre che siate voi a terminare la storia d’amore.

Non vi resta che leggere come superare una brutta rottura in questi quattro step e sarete decisamente a cavallo.

Ovviamente, per quanto il sondaggio sia vero, è sempre utile ricordare che ogni coppia è unica e particolare.

Non dovete in nessuna maniera temere per il vostro rapporto se dormite “a cucchiaio” con il partner!

L’importante, in ogni relazione, è sentirsi rispettati ed amati: il resto, poi, è unicamente affar vostro.

Il mondo è bello perché è vario: dormite pure come volete!