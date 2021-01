Sapete come fare la spesa correttamente così da evitare sprechi? Ecco alcuni consigli utili da seguire per commettere errori.

E’ capitato a tutti almeno una volta nella vita di fare la spesa al supermercato e rientrare a casa con tantissimi prodotti che non c’erano nella lista. Nulla di grave per i prodotti a scadenza lunga, ma potrebbe accadere che ci si ritrova con prodotti scaduti e non consumati in tempo in dispensa on in frigo. Viviamo in un’era in cui siamo presi da tantissime cose, impegni e tanto altro che ci può portare a fare acquisti inconsapevoli soprattutto quelli alimentari. Ormai molti supermercati applicano le offerte che inducono al consumatore di acquistare di più. Purtroppo lo spreco alimentare è una problematica che riguarda tutto il mondo, motivo per cui è importante porre attenzione per evitare di buttare nella pattumiera cibo non consumato.

Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi consigli su come organizzare la spesa così da evitare sprechi.

Come fare la spesa correttamente per evitare sprechi?

Non tutti siamo molto attenti a fare la spesa, spesso la fretta ci fa riempire il carrello senza rendercene conto. Per alcuni la spesa si fa una a settimana ma il primo errore da evitare è caricare troppo il carrello, ma se seguirete qualche piccolo consiglio eviterete sprechi.

1-Stilare una lista: la soluzione perfetta così evitate di acquistare prodotti che non vi occorrono. La lista va stilata in base a quello che consumate di solito in una settimana se la spesa è settimanale. Fate attenzione alla scadenza dei prodotti, l’errore più comune è quello di riempire il carrello con tanti alimenti freschi che tendono a deperirsi facilmente. Accade poi che siete costretti a buttare nella pattumiera il cibo andato a male. Scoprite come conservare il cibo per evitare che si deperiscano.

2-Non rispettare la lista: non ha alcun senso acquistare senza rispettare la lista, perchè si rischia di acquistare prodotti che avete già a casa in frigo o in dispensa (ecco perchè è importante fare la lista della spesa).

3- Controllare sempre quello che si ha in casa: prima di stilare la lista è importante essere sicuri cosa avere in frigo o in dispensa così da evitare sprechi. Non solo controllate anche se sono prossimi alla scadenza. Solo adesso potete scrivere quello che realmente vi occorre.

4- Non acquistare quando si fa molta fame: sembrerà banale ma se andate a fare la spesa quando avete molta fame rischiate di acquistare solo per il desiderio di appagare la fame, ma non quello che realmente vi occorre.

5-Fare attenzione alle offerte: non va mai trascurato l’idea di acquistare prodotti in offerta, ma fate attenzione alle quantità. Spesso ci possono essere in offerta prodotti che non utilizzate di solito ma siete tentati ad acquistare. Un piccolo consiglio occhio alla data di scadenza!

Consigli

Dopo questi piccoli consigli sicuramente riuscirete ad evitare sprechi, infatti lo spreco alimentare si può evitare non solo seguendo i consigli sopra elencati, ma potete anche riutilizzare i cosidetti “scarti” per evitare che vengano buttati. Se avete preparato gli spaghetti e sono rimasti oppure sono prossimi alla scadenza potete anche preparare diverse ricette, scoprite quali.

Inoltre ponete attenzione quando conservate in frigo i prodotti, vanno collocati seguendo delle regole ben precise.