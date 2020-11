Fondotinta e correttore: come struccarli alla perfezione

Eliminare ogni traccia di makeup sulla pelle è un passo fondamentale della skincare quotidiana. Scopriamo come struccare fondotinta e correttore in modo perfetto.

Quando ci si trucca, ci si strucca, così dice un vecchio detto popolare tutto al femminile a cui non si può far altro che dar ragione. Eliminare il makeup in modo perfetto è una dei modi principali di prendersi cura della pelle del viso,per averla sempre bella e sana.

Scopriamo perché struccare la pelle è fondamentale e come eliminare ogni traccia di fondotinta e correttore in modo delicato ma efficace.

Fondotinta e correttore: perché è importante struccarli ogni sera

Il trucco è per ogni donna una passione ma anche un’esigenza. Quel ‘must’ di cui non si può fare a meno per apparire curate e soprattutto con un incarnato fresco ed omogeneo ogni mattino, anche con poche ore di sonno alle spalle.

Se è vero che il trucco fa apparire la pelle decisamente più bella, è altrettanto vero che non la rende più bella, anzi la mette ogni giorno a dura prova.

Prodotti di makeup come il fondotinta ed il correttore, molto performanti e soprattutto ricchi di sostanze come i siliconi, non sono affatto una panacea per la pelle che necessita di respirare, di essere pulita e soprattutto di potersi idratare.

I prodotti di makeup infatti, almeno la maggior parte, funzionano come una maschera sulla pelle, occludendo i pori e non permettendo alla pelle di ‘bere’ e soprattutto di ‘respirare’ per questo è fondamentale eliminare ogni traccia di makeup alla sera prima del riposo notturno.

Soltanto con una pelle completamente detersa, si potrà procedere con una beauty routine di bellezza adatta ad ogni tipologia di pelle. Scopri la skin care per la pelle grassa, per la pelle secca e per la pelle matura.

Come eliminare il fondotinta ed il correttore in modo delicato ed efficace

Esistono diversi modi per struccare il viso, alcuni più veloci, altri che richiedono un poco più di cura ed applicazione, ecco quelli più efficaci.

Detersione in 3 biofasi

La più amata dalle donne che amano muoversi con praticità. Consiste nel detergere la pelle in 3 bio fasi. La prima consiste nel passare un olio vegetale su tutto il viso, insistendo su occhi e labbra, dove il makeup risulta essere sempre più tenace.



Una volta sciolto tutto il makeup con l’olio vegetale, che potrà essere di mandorle dolci, di riso o anche di germe di grano, tutto andrà eliminato con un dischetto di cotone imbibito di acqua tiepida.

La pelle ancora un poco ‘unta’ di olio, andrà purificata con l’utilizzo di una saponetta di origine naturale, ottimo il sapone di aleppo o anche quello di marsiglia. L’olio presente sulla pelle non permetterà al sapone di disseccare eccessivamente la pelle che però verrà perfettamente detersa.

La terza ‘bio fase’ consiste nell’applicare un tonico acidificante sulla pelle, picchiettandolo con un dischetto di cotone. A questo punto la pelle sarà pronta per ricevere i trattamenti della sera.

Eliminare il trucco con uno struccante bifasico

Se si preferisce eliminare il trucco con uno struccante, questo dovrà essere ‘bifasico’ formulato da una parte di olio e una di acqua. Questo permetterà alle molecole di grasso dello struccante, di aderire perfettamente alle molecole di grasso del makeup e eliminarlo alla perfezione. Una volta passato lo struccante, la pelle andrà detersa, e lo si potrà fare con il proprio detergente viso preferito, soprattutto per chi ama l’effetto ‘acqua e sapone’. La pelle dopo essere stata detersa andrà tonificata ed idratata.

Eliminare il trucco con un latte detergente

Se si ama una texture più avvolgente, il latte detergente può risultare un ottimo alleato per eliminare ogni traccia di fondotinta e correttore. Si potrà applicare sul viso con le dita o con un dischetto di cotone. Dopo aver sciolto ed eliminato il trucco, passando più volte fino a che il dischetto di cotone non si colorerà più, si potrà tonificare il viso e procedere con l’applicazione della crema trattamento.

Una beauty routine serale fatta bene, rappresenta un passo fondamentale per avere una bella pelle. Scopri come preparare uno struccante bifasico con pochi e semplici ingredienti.