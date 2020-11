Vanessa Incontrada, oggi 24 novembre, festeggia il 42esimo compleanno e festeggia con un messaggio speciale sui social, video.

Vanessa Incontrada festeggia sui social il suo 42esimo compleanno. La bellissima attrice spagnola, dopo aver ricevuto una miriada di messaggi di auguri da parte dei fan, ha pubblicato su Instagram un video in cui, con un look totalmente acqua e sapone che rende giustizia alla sua straordinaria bellezza, ringrazia tutti per gli auguri e svele come festeggerà un giorno così importante.

Con i capelli raccolti, gli occhiali da vista e il suo straordinario e meraviglioso sorriso, la Incontrada lascia tutti senza fiato di fronte all’importante messaggio che lancia per il suo compleanno.

Compleanno Vanessa Incontrada: “Anno particolare. Compio 42 anni, ho voglia di festeggiare ma in un altro modo”

“Grazie per tutti i messaggi che mi state inviando”, esordisce Vanessa Incontrada dopo essersi augurata buon compleanno. “Quest’anno è un anno particolare. Ho voglia di festeggiare ovviamente, ma in un’altra maniera perchè veramente siamo in un momento molto particolare“, aggiunge.

“Comunque gli anni non si dimenticano. Compio 17 anni. No, ne compio 42 con molto orgoglio. Grazie per tutti i messaggi. Vi voglio bene, un bacio”, ha aggiunto l’attrice spagnola.

Sempre bellissima, gentisle, sorridente e disponbile, Vanessa Incontrada che ha conquistato tutti posando per Vanity Fair senza niente addosso, sta ricevendo una montagna di auguri da parte dei fan che la seguono con tantissimo affetto.

Per lei sarà così un giorno speciale da trascorrere in famiglia con il compagno Rossano Laurini e il figlio Isal, gli uomini della sua vita.

Lo scorso 19 luglio, in occasione del compleanno del suo Isal, Vanessa ha scritto una bellissima dedica al suo bambino la cui nascita ha stravolto positivamente la sua vita.

“Feliz cumpleaños mi pequeño principe 😊🎂

Il primo libro che ti ho letto era il piccolo principe. Tu potevi sentire solo la mia voce, eri così piccolo che non potrai ricordarlo… ma tu sei mi pequeño principe… un bambino con la curiosità di chi vuole scoprire il mondo, con la voglia costante di voler apprendere ma sopratutto di dare un amore immenso a chiunque ti è vicino. Te quiero mi pequeño principe”.



Ed oggi che il compleanno è il suo, sicuramente riceverà una miriada d’amore dal compagno e dal figlio. Tanti auguri Vanessa!