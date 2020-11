Come fare ad essere alla moda anche quando facciamo sport? Ecco tutti i nostri consigli per un look sportivo pratico ma… fashion!

Sembrerebbe essere opinione comune che quando si fa sport bisogna rinunciare all’eleganza.

Di certo andare in palestra truccati ed ingioiellati di tutto punto è inutile, su questo siamo d’accordo.

C’è una differenza, però, tra fare sport con un outfit che sembra il pigiama e fare sport conservando comunque il nostro senso della moda.

Proviamo a seguire questi consigli?

Look sportivo: ecco come crearne uno pratico ed alla moda

Per creare un look sportivo che sia alla moda senza scordarci della praticità, dobbiamo tenere a mente due punti piuttosto importanti:

colori e combinazioni

comodità e performance

Questi elementi, infatti, sono quelli che potremmo definire “cardinali” per orientarci nel mondo della moda sportiva.

Molto spesso i capi per lo sport sono creati con colori sgargianti, rifiniture fluo e discutibili combinazioni che possono attentare alla realizzazione dell’outift perfetto.

D’altronde, dopotutto, i colori fluo e le mise sgargianti sono utilissime per chi fa sport all’aperto e, magari, soprattutto alle prime ore del mattino o quelle più serali, ha bisogno di essere ben visibile.

Dall’altro canto, poi, bisogna assolutamente tenere a mente che la comodità e la qualità dei capi sportivi che andremo a comprare è basilare.

Non possiamo di certo andare a correre con un paio di scarpe che troviamo carine se, purtroppo, non sono pensate per l’attività fisica.

La salute viene prima di tutto.

Come fare per conciliare questi due mondi (quello dello sport e quello del fashion) che ci sembrano così lontani?

Ecco tutti i nostri suggerimenti!

Colori e combinazioni: ecco come scegliere ed abbinare i capi sportivi

Le sneakers, soprattutto negli ultimi tempi, la fanno veramente da padrone nel mondo della moda!

L’effetto è quello dovuto, certamente, agli effetti che la quarantena ha avuto sui nostri acquisti.

A dimostrare la veridicità di queste ultime affermazioni ci sono messe anche le folle impazzite per le scarpe da ginnastica della Lidl: noi ve ne avevamo già parlato qui.

Per ovviare al problema di sapere come abbinare le scarpe potete cercare di comprare un paio che sia di marca (e quindi anche di qualità) ma che non abbia colori sgargianti o fantasie incredibili.

Ricordate: ci sono le scarpe da sfoggiare e quelle che servono per fare sport.

A voi serve l’ultimo tipo!

Se, però, avete comprato delle scarpe da ginnastica decisamente colorate come si può abbinarle ai nostri capi sportivi senza commettere errori?

Spesso, infatti, magliette, reggiseni sportivi, felpe, giacche traspiranti e pantaloni della tuta sono realizzati con colori sgargianti e fluo, decisamente poco eleganti.

La soluzione è solo una: imparare il mix&match!

Soprattutto per quanto riguarda felpe e tute è importante comprare molti pezzi che siano di un colore unico, senza stampe o fantasie strane.

Potete provare con questo set di Pull&Bear e decidere di acquistarlo in vari colori basic.

A quel punto si tratta solo di decidere giornalmente quale colore preferite sfoggiare (ricordando che i colori che indossiamo comunicano molte emozioni agli altri!).

Se proprio non potete fare a meno di comprare capi estrosi, con fantasie allegre o marche piuttosto famose il suggerimento è quello di limitare gli exploit ad un solo pezzo per outfit. Comprando pezzi dello stesso colore, in tinte che vi piacciano e che siano prive di fantasie o altri elementi avrete a disposizione un armadio “sportivo” che vi permetterà di mescolare ed abbinare più capi.

Prediligere i capi basic, in questo caso, non è assolutamente un problema. Pensate a quanto tempo risparmiato la mattina prima di andare in palestra, grazie solo ai capi… a tinta unita!

Insomma, sì allo sport ma sempre… con un occhio di riguardo alla moda!

Comodità e performance: il look sportivo ha bisogno di qualità

Oltre che a scegliere capi che siano di fantasie a tinta unita ed abbiano la possibilità di essere mischiati il più possibile, è importante ricordarsi della qualità.

Un paio di pantaloni da yoga della Nike, come questi qui sopra, possono fare veramente la differenza.

Ricordatevi di guardare sempre ai materiali che andrete a scegliere ed evitate il più possibile quelli sintetici e non traspiranti.

I brand più famosi hanno sicuramente una marcia in più e troverete capi migliori anche se i prezzi sembrano alti.

Ricordate, però, che la qualità di quello che indosserete influirà tantissimo sul vostro rendimento fisico!

Se i nostri consigli non vi bastano, qui trovate altri suggerimenti su cosa indossare per il vostro outfit sportivo.

L’importante è che abbiate una chiara idea di quello che volete indossare e come volete indossarlo: i capi sportivi non sono i più fashion del mondo.

Per questo trovate qui anche i nostri consigli su come indossare la felpa!

Insomma, adesso siete pronte per sfoggiare un nuovo outfit sportivo: state solo attente a non comprare le Puma protagoniste di questa scottante polemica!