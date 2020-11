Cosa si regala alle nozze d’oro? Scopriamo insieme come si festeggia e quali sono i regali più indicati per chi compie 50 anni… sposato!

Incredibile ma vero ci sono ancora persone che, nonostante i tempi, festeggiano i cinquant’anni sposati.

Insomma, non importa in quale generazione siamo nati: metà secolo d’amore è un traguardo veramente molto importante!

Come si festeggia questo anniversario e, soprattutto… cosa si regala?

Nozze d’oro: ecco cosa regalare per i (primi) 50 anni d’amore

Chi festeggia le nozze d’oro, di certo e per fortuna, non ha bisogno di guardare Facebook Dating: meglio per loro!

Spesso, però, trovare un regalo adeguato per un traguardo tanto importante diventa difficile.

Mettiamoci poi il difficile periodo che stiamo vivendo tutti quanti e più si avvicina il giorno speciale più non sappiamo assolutamente come fare a trovare una soluzione.

Generalmente, infatti, per i cinquant’anni di matrimonio era quasi obbligatorio dare una festa!

Un buon modo per rinnovare il proprio amore (esattamente come si fa per le nozze d’argento) e celebrare insieme a parenti ed amici.

Oggi, purtroppo, le feste non si possono fare e regalare crociere, soggiorni alle terme o piccole vacanze è assolutamente fuori discussione.

La tradizione delle nozze d’oro sarebbe nata, esattamente come quella d’argento, in Germania, nel Medioevo.

La tradizione voleva, infatti, che per ogni traguardo (25 e 50 anni) raggiunto dalla coppia, questa invitasse tutti gli amici ed i parenti a festeggiare: la sposa doveva, poi, indossare una corona del materiale prescelto (argento od oro) per tutta la durata dell’evento.

Ora non si fa più così e, invece di realizzare feste a casa, siamo noi a dover pensare ad offrire qualcosa alla coppia che festeggia l’anniversario.

Cosa possiamo regalare, allora, a due persone che si avvicinano al tanto sospirato traguardo delle nozze d’oro?

Innanzitutto, per non distaccarci troppo dalla tradizione, possiamo pensare ad un mazzo di fiori.

Il linguaggio dei fiori, infatti, in questo caso ci viene in soccorso: le rose, specialmente, sono i fiori perfetti per celebrare cinquant’anni di matrimonio.

I colori che andrete a scegliere, però, dovranno essere “in tema” con la grande occasione che ci stiamo apprestando a celebrare: viola e giallo sono quelli perfetti!

Il viola, infatti, è il colore della nobiltà e ben si adatta ad un matrimonio così… regale!

Il giallo, invece, è uno dei colori che ricorda di più l’oro e, visto il tema delle nozze, certamente è quello più indicato per celebrare (anche visivamente) l’unione.

Se, però, non volete limitarvi a scegliere solamente un mazzo di fiori ecco degli altri suggerimenti utili (nonostante i tempi).

Ecco cosa regalare, quindi, per l’anniversario delle nozze d’oro:

cornice (d’oro): una splendida cornice, di materiale pregiato e fatta apposta per contenere una foto che celebri la coppia è un regalo veramente azzeccato.

Potreste scegliere una vecchia foto del giorno delle nozze, oppure una più recente ed abbinarla alla cornice.

Un pensiero unico e sicuramente molto dolce.

L’idea di regalare un orologio serve a simboleggiare il tempo che passa (così come per le nozze di carta) e a celebrare quello che ci siamo appena lasciati le spalle.

Per le nozze d’oro un orologio è un regalo perfetto!

Nonostante tutto, però, un servizio placcato in oro (o, a scelta vostra di altri colori eleganti) è uno dei regali più tradizionali per le nozze d’oro.

Chi lo riceve può usarlo per ospitare famiglia ed amici… appena si potranno fare di nuovo le feste!

Se scegliete questa opzione fate attenzione: non è un regalo adatto a chi vuole fare economie!

In attesa di tempi migliori (anche se Ricciardi dice che la pandemia di Coronavirus è solo l’inizio), sognare di certo non potrà far male.

Se, poi, conoscete qualcuno che sta per celebrare le nozze d’oro nonostante l’impossibilità di festeggiare insieme, l’idea di mandare un piccolo regalo è veramente carina.

Un pensiero gentile, di questi tempi, può essere un raggio di luce in mezzo a tanti problemi!