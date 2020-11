By

Hai mai sentito parlarle delle nozze di carta? Se il tuo matrimonio ha già compiuto un anno e non le hai festeggiate ecco alcune idee!

Tutti noi pensiamo di conoscere bene gli anniversari di matrimonio: ci sono le nozze d’argento, quelle d’oro e quelle di diamante.

Vero?

E invece no! La lista degli anniversari di matrimonio è decisamente lunga ed articolata.

Se non possiamo festeggiarle tutte, però, almeno quella del primo anno meriterebbe una menzione speciale.

Nozze di carta: cosa sono e come puoi festeggiare

Tra i tanti appuntamenti che siamo chiamati a festeggiare per celebrare l’unione del matrimonio, spesso ci dimentichiamo del primo traguardo.

Un anno di matrimonio, però, è decisamente una ricorrenza importante!

Le nozze di carta sono, dunque, la definizione che si usa per descrivere il taglio della linea dopo 365 giorni dal vostro giorno speciale.

L’anniversario di primo anno di matrimonio, però, spesso viene ignorato e bistrattato: nessuno lo ricorda!

Il podio dell’anniversario di nozze, infatti, è formato da carta (al primo posto), cotone e cuoio.

Ma prima di arrivare all’oro ce ne sono veramente tantissimi altri! Lino, legno, ferro, lana, bronzo, argilla… c’è veramente di tutto!

Non mancano, poi, anche quelle più assurde come alluminio, acero, seta e pizzo.

Festeggiarle tutte, però, è veramente impossibile.

Se sei ancora in tempo (oppure l’hai passata da un po’ ma vuoi rimediare) ecco qualche idea per festeggiare le nozze di carta insieme al partner!

La tradizione, infatti, vorrebbe che questo primo anniversario venisse condiviso anche insieme ad amici e parenti: i numeri del Coronavirus di oggi, però, ci impongono di evitare feste e raduni.

Cosa puoi fare, allora, per celebrare le nozze di carta?

Idee per festeggiare il primo anniversario a casa

La situazione attuale ci impedisce di sbizzarrirci regalando viaggi (sarebbe canonico fare una piccola gita per festeggiare le nozze di carta) oppure esperienze nuove.

Sono gli amici più intimi ed i familiari che dovrebbero regalarvi una piccola vacanza ma, al momento, meglio evitare di mettersi in situazioni pericolose.

Cosa puoi fare, allora, per festeggiare il primo anno di matrimonio?

album dei ricordi : un’idea carina è quella di organizzare il vostro primo anno insieme in un album di ricordi.

Non devono esserci solo foto ma anche biglietti d’aereo, di cinema o teatro, ristoranti che avete frequentato, il fiore che vi ha portato dopo il litigio.

Create un primo album e riempitelo insieme: sarà il contenitore di tutti i vostri “primi passi”.

: un’idea carina è quella di organizzare in un album di ricordi. Non devono esserci solo foto ma anche biglietti d’aereo, di cinema o teatro, ristoranti che avete frequentato, il fiore che vi ha portato dopo il litigio. e riempitelo insieme: sarà il contenitore di tutti i vostri “primi passi”. dolce sorpresa : insomma, non abbiamo certo bisogno di dirvelo. Ogni scusa è buona per mangiare una torta!

Festeggiare l’anniversario con un dolce speciale è un modo carino e poco impegnativo di ritagliarvi un momento per voi: romantico e senza troppi problemi organizzativi.

: insomma, non abbiamo certo bisogno di dirvelo. Ogni scusa è buona per mangiare una torta! Festeggiare l’anniversario con un dolce speciale è un modo carino e poco impegnativo di ritagliarvi un momento per voi: e senza troppi problemi organizzativi. cena a lume di candela : che sia tuo od il partner il cuoco della coppia, durante l’ anniversario delle nozze di carta nessuno dei due dovrebbe faticare. Fatevi portare una buona cena a casa e consumatela usando i piatti che vi piacciono di più ed accendendo una candela! L’atmosfera sarà assicurata.

: che sia tuo od il partner il cuoco della coppia, durante l’ nessuno dei due dovrebbe faticare. Fatevi portare una buona cena a casa e consumatela usando i piatti che vi piacciono di più ed accendendo una candela! L’atmosfera sarà assicurata. muro del futuro: visto che per ora non si può ancora viaggiare, meglio provare ad… usare la fantasia! Comprate una semplice tavola di sughero, qualche puntina e date inizio nel giorno del vostro primo anniversario al “muro del futuro”.

Scegliete insieme gli obiettivi, disegnate mappe, scadenze, ricorrenze e chi più ne ha più ne metta. Insomma, create uno spazio da guardare insieme la sera con speranza ed ottimismo.

Avere dei progetti insieme è il modo migliore per passare dalla carta al… diamante!

E se parenti ed amici vogliono farvi un regalo?

Certamente non saremo noi (e neanche voi) a negare agli altri il piacere di farvi un piccolo dono per celebrare la vostra unione ed il suo primo compleanno.

Generalmente, il regalo più indicato per le nozze di carta è un orologio.

Un segno concreto e tangibile del tempo che passa (come nel vostro caso) ma che non ha effetto sulla durata, la stabilità, l’amore e l’unione che c’è nel vostro matrimonio.

Insomma, festeggiare le nozze di carta, nonostante le restrizioni, potrebbe essere un buon modo per scaricare le tensioni e liberare la mente.

Proviamo?