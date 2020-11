Il bollettino di oggi, 5 Novembre sui dati dei positivi al Coronavirus regione per regione. Al primo posto sempre la Lombardia con 233 mila casi totali.

A seguito del nuovo DPCM e della distinzione fra zone gialle, arancioni e rosse ha sollevato non poco questioni a livello regionale. Primo fra tutti, il governatore della Campania, De Luca vorrebbe più tutela per la sua regione che secondo i 21 parametri ISS, gli indicatori per il controllo del rischio.

🔴 COVID-19, PERPLESSITÀ RISPETTO AL DECRETO E ALLE SUE INCONGRUENZE La mia dichiarazione 👇https://t.co/gfm09vMxxo pic.twitter.com/ZmAnwDkhLs — Vincenzo De Luca (@VincenzoDeLuca) November 4, 2020

Sono 824.879 i casi totali di contagiati al Coronavirus in Italia, di cui 233.013 in Lombardia, 84.580 in Piemonte e 73.501 in Campania. Nella giornata odierna si è registrato un aumento di 34.505 nuovi casi positivi rispetto al giorno precedente.

Analizziamo i dati nello specifico per le zone rosse ossia quelle a più alto rischio e con maggiori limitazioni e regole da seguire.

-Lombardia: 5.318 ricoverati con sintomi di cui 522 in terapia intensiva; 102.502 dimessi guariti e 17.987 decessi. Sono circa 112 mila gli attualmente positivi, con un incremento di casi positivi rispetto alla giornata precedente pari a +8.822.

– Piemonte: 3.698 ricoverati con sintomi di cui 249 in terapia intensiva; 36.086 dimessi guariti e 4.520 deceduti. Sono circa 43.974 gli attualmente positivi, con un incremento di casi positivi rispetto alla giornata precedente pari a +3.171.

-Valle d’Aosta: 160 ricoverati con sintomi di cui 12 in terapia intensiva; 1.493 dimessi guariti e 189 deceduti. Sono circa 2.152 gli attualmente positivi, con un incremento di casi positivi rispetto alla giornata precedente pari a +114.

-Calabria: 217 ricoverati con sintomi di cui 11 in terapia intensiva; 2.078 dimessi guariti e 128 deceduti. Sono circa 4.244 gli attualmente positivi, con un incremento di casi positivi rispetto alla giornata precedente pari a +358.