Cecilia Rodriguez è senza alcun dubbio una delle concorrenti più iconiche del Grande Fratello Vip. Basti pensare che, oltre per la storia d’amore con Ignazio Moser nata sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5, ancora oggi è virale il video in cui durante il periodo di Halloween se la prende con il povero Cristiano Malgioglio a causa della sua fobia dei mostri.

Ancora oggi, infatti, si continua a parlare di lei nella casa più spiata d’Italia. Per quale motivo? Elisabetta Gregoraci, che ha rotto con Pierpaolo Pretelli, si è confidata con la Contessa Patrizia De Blanck, affermando che lei a differenza della sorella minore di Belen non riuscirebbe mai a lasciarsi andare sotto l’occhio vigile delle telecamere.

Fin qua l’ex di Briatore non ha assolutamente detto nulla di me, si è semplicemente limitata ad esprimere un suo parere personale, ma è stata Patrizia a dare il colpo di grazie affermando che una persona di spessore non fa certe cose in tv.

Patrizia De Blanck ha stroncato Cecilia Rodriguez al GF Vip, ma vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato la concorrente di Alfonso Signorini.

Patrizia De Blanck stronca Cecilia Rodriguez: lo scivolone al GF Vip

Patrizia De Blanck ha affermato che certe cose di fronte alle telecamere non vengono fatte da un personaggio di spessore. In particolar modo, ma non è il caso di Cecilia Rodriguez, se hanno dei figli a casa che possono guardare il tutto, ma ecco cosa ha detto nello specifico la concorrente di Alfonso Signorini che in un primo momento non era sicura di aver capito alla perfezione ciò che Elisabetta Gregoraci le aveva confidato poco prima.

“Ma cosa intendi con il voler andare oltre qui nella casa? Trombar* sotto le lenzuola per non farsi vedere?” ha chiesto Patrizia De Blanck al GF Vip, che è stata richiamata dalla produzione per delle offese ad Enock. “Una persona di livello non fa certe cose, lo può fare la Rodriguez che è una sciolta“ ha tuonato. “Tu hai un figlio a casa” ha concluso la nobile.

La frase di Patrizia non è piaciuta al popolo del web, che ha interpretato queste parole come se avesse detto che Cecilia Rodriguez non è una persona degna di valore, mentre altri sono convinti che lei sia semplicemente stata mal interpretata in quanto si riferiva soltanto alla genitorialità del personaggio. In quanto la Gregoraci, a differenza sua, ha un bambino che la segue da casa.

La sorella minore di Belen Rodriguez replicherà a questa frecciata detta tra le mura del Grande Fratello Vip? Staremo a vedere, ma probabilmente la giovane Rodriguez lascerà perdere, visto che di solito ama non replicare di fronte alle critiche o insinuazioni che alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo insinuano sul suo conto. Così come non ha mai commentato i recenti gossip che la vedevano ai ferri corti con Ignazio Moser, dove tra l’altro ha da poco festeggiato il loro anniversario.