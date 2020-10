Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dolce sorpresa per l’anniversario

By

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dolce sorpresa per il terzo anniversario di fidanzamento: le dolci dediche d’amore, foto.

Dolce sorpresa per i fans di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nel giorno del terzo anniversario di fidanzamento della coppia. Dopo la crisi vissuta la scorsa estate, la sorella di Belen Rodriguez e il figlio di Francesco Moser sono tornati ufficialmente insieme e, per festeggiare il terzo anniversario d’amore, la coppia si è concessa un momento romantico in un posto da sogno condividendo, poi, la stessa foto sui social scrivendo anche delle bellissime dediche d’amore.

Delirio sul web da parte dei fans che, durante il periodo della crisi, temevano di non vederli più insieme. Oggi, invece, Ignazio e Cecilia sono sempre più felici e innamorati come testimoniano le parole d’amore che si sono scambiati.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le dediche per il terzo anniversario di fidanzamento

Era il 31 ottobre del 2017 quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser decisero di dare una possibilità a quell’attrazione nata nella casa del Grande Fratello Vip. Un’attrazione travolgente che è cresciuta sempre di più. Dall’attrazione all’amore vero il passo è stato breve. La storia nata nel bunker di Cinecittà continua ad unire ancora oggi Cecilia e Ignazio che sono andati subito a convivere. Un grande amore che ha appassionato dal primo giorno i fans che oggi stanno festeggiando con loro il terzo anniversario di fidanzamento.

“31.10.20 Te amo Nachito, demasiado Te amo”, ha scritto Cecilia. “La vita non si misura attraverso il numero di respiri, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. 3 anni di noi”, ha scritto invece Ignazio.



Tantissimi i messaggi di auguri ricevuti dalla coppia che si sta godendo l’anniversario in un posto davvero magico come potete vedere nella foto qui in alto.

“3 anni fa la vita vi spettinava il cuore… Da allora emozioni, complicità, amore e passione. Alti e bassi hanno caratterizzato il vostro rapporto….insieme. In bocca al lupo ragazzi miei”, “Auguri Ignazio e Cecilia per questi tre anni di puro e meraviglioso amore!!”, “Che bello…. non scorderò mai la festa di halloween dentro al Grande Fratello“, sono i commenti di alcuni fans.



Quello di quest’anno è un anniversario dal sapore speciale che arriva dopo una crisi che ha fatto temere per il loro futuro insieme. Dopo un’estate passata lontani, stanno recuperando il tempo.