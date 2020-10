Giulio Berruti, a Verissimo, parla della malattia di cui soffre svelando di aver vissuto dei momenti molto difficili.

Giulio Berruti racconta i difficili momenti vissuti a causa della fibromialgia, una mattia con cui ha imparato a convivere. All’inizio, però, non è stato affatto facile. L’attore, infatti, a causa della malattia non ha potuto lavorare per un anno e mezzo e ad aiutarlo è stata la famiglia che gli è stato sempre vicino. “Soffro di fibromialgia – spiega Berruti – la chiamo la str***”, ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo trasmessa il 31 ottobre.



Giulio Berruti: “Ho imparato a convivere con la malattia, ma non è stato facile”

In una puntata particolarmente difficile per la perdita della mamma, Silvia Toffanin ha raccolto la testimonianza di Giulio Berruti che ha parlato della malattia di cui soffre.

“È una patologia che nasce dalla mancanza di un neurotrasmettitore. I sintomi sono dolore generalizzato al corpo, ansia, depressione, attacchi di panico. Ci sono due milioni di persone che ne soffrono. Ho scoperto di avere questo problema nel 2017, ma andando a ritroso go scoperto che, forse, ne soffrivo già nel 2006″, racconta l’attore.

Per curarsi, Berruti confessa di aver speso davvero tanto: “Ho speso migliaia di euro l’anno in fisioterapia. Il sistema sanitario nazionale non la riconosce ancora. Io potevo permettermi le cure, ma ci sono tantissime persone che questo lusso non ce l’hanno e mi auguro che si possa fare qualcosa perchè è una malattia che può essere davvero invalidante”.

Poi la dolorosa confessione: “Nonostante sia una persona che non si arrende mai, ho avuto due momenti molto difficili, al punto che in un’occasione ho avuto un pensiero diverso da solito e ho avuto la fortuna di avere accanto delle persone che hanno saputo comprendermi senza giudicarmi”.



“Ho imparato a conviverci, ma è stata dura, molto dura e mi auguro che questa mia testimonianza possa smuovere qualcosa”, ha aggiunto ancora.

L’attore, poi, confessa di essere stato anche vittima di bullismo da piccolo: «Ho subito bullismo. Avevo 14-/15 anni. Mi buttarono in un cassonetto con tutto il motorino, davanti alla ragazza che mi piaceva. La ragazza che mi piaceva frequentava un ragazzo più grande al quale, probabilmente, non stavo simpatico e con i suoi amici decise di umiliarmi».