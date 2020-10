By

Silvia Toffanin piange durante la puntata di Verissimo per la morte della madre: toccante messaggio di Michelle Hunziker.

Silvia Toffanin piange durante la puntata di Verissimo. Non è stata una puntata facile per la conduttrice che, pochi giorni fa, ha perso la madre. Con un grandissimo dolore nel cuore, la Toffanin ha condotto la puntata odierna di Verissimo e, durante l’intervista di Michelle Hunziker che ha vissuto le sue emozioni da mamma attraverso un filmato. Vedere le immagini di Michelle Hunziker mamma e ascoltare le parole dell’amica ha scosso la Toffanin che, di fronte alle parole ricche d’amore della Hunziker, non ha trattenuto le lacrime.

Silvia Toffanin piange a Verissimo ricordando la mamma morta

Dopo un inizio commosso, Silvia Toffanin ha accolto nello studio di Verissimo l’amica Michelle Hunziker. Durante il video dedicato a mamma Michelle, la Toffanin ha sfoggiato gli occhi lucidi. Al termine dell’intervista, poi, non ha trattenuto le lacrime di fronte al messaggio speciale della Hunziker.

«Silvia ti voglio un bene dell’anima e so che per te questa è una puntata difficilissima. Avevo promesso di non piangere. Ma sono una tua amica e sono empatica con te. Ti voglio bene», ha detto Michelle. mentre gli occhi della Toffanin si riempivano di lacrime.

Dopo aver intervistato anche Marco Masini, Giulio Berruti e Francesco Renga che, a sua volta, ha ricordato papà Salvatorico, scomparso poche settimane fa, la Toffanin si è congedata dal pubblico. Prima di salutare i telespettatori di canale 5 e dare appuntamento a sabato prossimo, Silvia ha dedicato poche e toccanti parole a mamma Gemma scomprsa pochi giorni fa.

“Siamo giunti al termine di questa puntata, per me emotivamente molto forte però ho voluto essere qui oggi perchè la mia mamma non perdeva mai una puntata di Verissimo. Lei avrebbe voluto così. Sono sicura che, dovunque lei sia, oggi mi stia guardando. Posso solo dire ‘mamma ti amo”, ha detto Silvia salutando il suo pubblico e piangendo tirando fuori tutto il suo dolore.

“Vederla così spezza il cuore”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Si vede che sta soffrendo”, “È tornata già al lavoro con il dolore negli occhi, chapeau“, “Mi hai fatto emozionare. Condoglianze”, “Mi si spezza il cuore”.