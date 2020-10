By

Riconosci la bimba in foto? Oggi è una conduttrice e grandissima protagonista di Ballando con le stelle 2020.

Nella foto qui in alto era davvero piccolissima e, forse, riconoscerla, è abbastanza difficile, ma per gli indizi che vi abbiamo dato potrebbe essere davvero facile riconoscerla. Avete capito chi è? Avete ancora bisogno di un piccolo aiuto? Stiamo per svelarvi chi è la bambina?

Chi è la bambina nella foto? Oggi è una delle conduttrice Rai più amate e concorrente di Ballando con le stelle 2020

La bimba nella prima foto è proprio Elisa Isoardi. Bellissima donna e conduttrice prepararata, Elisa Isoardi, come tutti, è cresciuta cambiando negli anni. La bellezza che aveva da bambina le è rimasta ed oggi è una donna stupenda e molto sensuale. Una sensualità che sta sfoggiando sulla pista di Ballando con le stelle 2020. In coppia con Raimondo Todaro, la Isoardi, dopo l’addio a La prova del cuoco, programma che la Rai ha deciso di chiudere, si è tuffata nell’avventura di Ballando stupendo il pubblico sin dalla prima puntata.

Ufficialmente single, non mancano i rumors che la vorrebbero in coppia con Raimondo Todaro anche nella vita vera. “I pettegolezzi tra me e Todaro? Il gossip fa parte della vita, se si parla di affetto e fiducia ben venga. Meno male che esistono ancora queste cose davanti alle altre. Abbiamo fiducia l’uno nell’altro, il ballo è bellissimo, scava, tira fuori tante emozioni…”, ha detto ai microfoni del settimanale Oggi.

Sulla sua bellezza e sulla sua fisicità che spaventerebbe gli uomini, la conduttrice ha spiegato: “Ho dichiarato di spaventare gli uomini: non credo dipenda dalla bellezza, che lascia il tempo che trova. Ma credo sia una questione di carattere… Rapporto col mio corpo? La mia fisicità è un dono, non è un merito, ben venga”.

Bellissima, libera e indipendente, la Isoardi riuscirà a trovare l’amore nei prossimi mesi? Il cuore della conduttrice è pronto per aprirsi al sentimento più puro.