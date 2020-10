Silvia Toffanin è stata colpita da un grave lutto. La redazione di Verissimo, programma che da anni conduce, è intervenuta in suo favore.

Silvia Toffanin sta attraverso uno dei momenti più difficili della sua vita. Come annunciato dall’Ansa, e successivamente confermato dalla redazione di Verissimo, è venuta a mancare la mamma della conduttrice, la signora Gemma.

Una grave perdita per la conduttrice, che si è commossa in diretta, anche se purtroppo la notizia non è arrivata come un fulmine a ciel sereno in quanto pare che sua madre purtroppo non stesse bene da diverso tempo. E’ morta la mamma di Silvia Toffanin e noi non possiamo che stringerci in un grosso abbraccio verso di lei.

Verissimo, morta la mamma di Silvia Toffanin: i messaggi dei vip

Dopo l’annuncio fatto dalla redazione di Verissimo, tanti sono i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno fatto le loro condoglianze a Silvia Toffanin.

Nel corso degli anni, infatti, grazie alle numerose interviste realizzate nel suo programma, la conduttrice ha stretto numerosi e solidi rapporti con svariati vip, che mai come in questo momento hanno voluto dimostrarle tutta la loro solidarietà per la tragica perdita subita.

“Ti abbraccio forte forte Silvia” ha scritto Alessandra Amoroso sotto al post pubblicato dallo staff del programma che ufficializzava la notizia lanciata dall’Ansa. “Un abbraccio grande a Silvia” ha commentato invece Giorgia Palmas , che di recente è stata avvistata durante la sua prima uscita di famiglia, e poi c’è chi come Gabriele Parpiglia, che avuto modo di collaborare con Silvia, ha preferito lasciare soltanto dei cuori.

Probabilmente i due, così come gli altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, avranno avuto modo di sentirsi in privato durante questo difficile periodo della vita della conduttrice di canale 5.

Tutti i vip si sono stretti di fronte al dolore di Silvia Toffanin, che purtroppo in queste ore ha visto sua madre volare in alto nel cielo.

Almeno per il momento non sembra nemmeno essere confermata la prossima puntata di Verissimo, in quanto la conduttrice, com’è giusto che sia, potrebbe aver scelto di prendersi qualche giorno di pausa dal lavoro per elaborare meglio il lutto, ma qualsiasi essa sia la sua decisione non va assolutamente condannata, ma soltanto capita e rispettata.