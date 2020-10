Prodotti indispensabili per la pulizia della casa

I detersivi necessari sono i detergenti per le stoviglie, le pasticche per lavastoviglie se l’avete, compreso il sale e brillantante. Detersivi anticalcare per pulire lavandini e piani di cottura se sono in acciaio, invece per superfici diversi va bene anche lo sgrassatore universale.

2- Bagno

Oltre alla cucina, anche il bagno è la stanza della casa che va pulita e igienizzata spesso e con cura. Purtroppo lo sporco e germi possono essere presenti, quindi va pulito e igienizzato bene con prodotti specifici. I detergenti necessari sono la candeggina, sgrassatore, anticalcare, disincrostante e spray per pulire specchi.

Talvolta bastano anche detergenti naturali che potete utilizzare in modo alternativo, come:

bicarbonato

aceto

limone

3- Camere da letto e salotto

Le camere da letto ed eventuali salotti o soggiorni si devono pulire bene, anche se non richiede una pulizia accurata come per il bagno o la cucina. Occorrono spray per eliminare la polvere, detergente per pulire i pavimenti, vetri e specchi se sono presenti.

4-Bucato

Per quanto riguarda il bucato va lavato regolarmente, è opportuno prestare attenzione perchè i detersivi non solo devono rimuovere tutto lo sporco, ma bisogna eliminare anche i batteri e germi. Vanno utilizzati dei detersivi specifici in base al tipo di tessuto e non solo anche in base alla temperatura, perchè non tutti sono attivi a basse temperature. I prodotti indispensabili per il bucato devono essere igienizzanti, specifici per i tessuti, non solo anche l’ammorbidente per rendere più soffice il bucato. Sarebbe necessario anche la candeggina per eliminare qualche macchia, ma potete anche sbiancare il bucato con il bicarbonato. Lo sapete che esiste un detersivo alternativo alla candeggina?

5-Pavimenti

Non è proprio così difficile avere un pavimento perfettamente pulito, è importante avere dei prodotti specifici così da evitare lo sviluppo di germi, muffa e batteri. I prodotti per pavimenti sono molto importanti per far brillare la casa, sicuramente dovete avere i detersivi specifici in base al tipo di pavimento, parquet, marmo, gres, cotto.