Spesso si commettono errori durante le pulizie, non tutti sanno che ci sonio dei detersivi da non mischiare mai, scopriamo il perchè.

A tutti piace pulire in modo profondo la casa, il posto in cui trascorriamo più ore della giornata. E’ importante prendersene cura, pulendo e disinfettando in profondità.

Di solito si utilizzano prodotti che si trovano senza alcuna difficoltà sugli scaffali dei supermercati, come candeggina, sgrassatore, alcool. Altre volte si ricorre a soluzioni alternative, altrettanto efficaci, utilizzando il bicarbonato, l’aceto e l’olio di tea tree.

Ma alcune persone hanno l’abitudine di miscelare diversi detersivi, perchè pensano di potenziare l’effetto, ma talvolta può essere dannoso per la salute e per le superfici. Non bisogna mai sperimentare se non si conosce la reazione dei composti chimici.

Noi di CheDonna.it vi elenchiamo quali prodotti per pulire casa non dovete mai mischiare.

Detersivi da non mischiare mai

Non solo per la nostra salute, ma anche per proteggere le superfici da trattare, non vanno mia mischiati i detersivi. Talvolta non si presta la giusta attenzione. Scopriamo quali, ecco la lista.

1-Candeggina e ammoniaca: non va mai creato questo mix, perchè se si inalano gli odori, si rischia di causare danni la sistema respiratorio e si fa anche fatica a respirare. Purtroppo si crea un mix tossico e esplosivo in quantità elevate.

2-Candeggina e aceto: spesso si pensa di mischiarli, per potenziare l’efficacia, soprattutto se si vuole igienizzare in profondità. L’aceto è efficace ma non unitelo alla candeggina, potrebbe causare non solo problemi respiratori, ma il gas potrebbe irritare gli occhi, determinando bruciore.

3-Detersivi per gli scarichi: mai mischiare due prodotti della stessa efficacia ma di marche diverse. Di per sè già sono potenti sgrassatori, che rimuovono le incrostazioni dagli scarichi e li liberano. Sempre meglio evitare, anche se leggete l’etichette non conoscete l’efficacia e reazione degli ingredienti, a meno che non vogliate giocare al piccolo chimico!