Palermo, neonata positiva al Covid-19: la mamma è sparita

Palermo neonata positiva ricoverata con il Covid-19 ma la mamma dopo averla portata in ospedale sembra scomparsa

Arriva da Palermo una storia delicata e tutta da chiarire nella quale il Covid-19 ha fatto la sua parte. Da qualche giorno all’Ospedale dei Bambini ‘Di Cristina’, il presidio scelto per ospitare neonati e bambini colpiti dal virus, è ricoverata una neonata.

Secondo le prime sommarie informazioni, per tutelare al massimo la sua privacy, la bimba è nata in Italia ma è di origini straniere. E la mamma dallo scorso fine settimana sembra letteralmente sparita nel nulla dopo che il tampone al quale è stata sottoposta la piccola aveva confermato il contagio.

Subito dopo l’esito dell’esame la donna era stata allontanata per rispetto delle procedure. Ma nelle ore e nei giorni successivi non ha più fatto ritorno al nosocomio e per ora il personale della struttura non è riuscito a contattarla.

Palermo, per ora senza esito le ricerche della mamma che ha lasciato la neinata positiva in ospedale

La direzione sanitaria, rappresentata dalla dottoressa Marilù Furnari, ha confermato che per giorni il personale medico ha provato in tutti i modi a comunicare con la madre. Una ricerca senza esito e quindi sono stati costretti a rivolgersi alle forze dell’ordine. Saranno loro adesso a prendersi carico delle ricerche everificare come stiano realmemnte i fatti.

Il sospetto è che la mamma possa avere deciso di abbandonarla, ma esistono tempi tecnici e procedure da rispettare. In ogni caso la parola, finale spetterà alla procura della Repubblica per i minorenni di Palermo. Se sarà verificato lo stato di abbandono potrebbe scattare la procedura di adottabilità.

Per ora la bimba è stata affidata al direttore sanitario della struttura intanto che si attivano i servizi sociali e che le indagini possano dare un risultato. La polizia sta visionando le immagini dell’ingresso del Pronto soccorso e ha già acquisito la documentazione dell’accettazione.

La bimba è paziente numero 26 ricoverato per Covid-19 nel reparto di Malattie Infettive di Palermo. In particolare 17 quelli che sono stati portati negli ultimi 30 giorni, dalla riapertura delle scuole. Ma la neonata in questione è una di quelle che sta meglio, ecco perché la mammapotrebbe farsi di nuovo viva.