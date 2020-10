Continuano a salire in maniera vertiginosa i casi di Coronavirus in Italia: oltre il migliaio i ricoverati con sintomi in Lombardia e Lazio.

Prima ancora una volta la Lombardia. Dopo il DPCM emanato nella giornata di ieri dal Premiere Conte, la situazione in Italia si è inasprita ancora di più.

Sono 423.578 il totale dei casi positivi in Italia, solo 128.456 si trovano nella regione Lombardia.

Il dato più significativo e drammatico della giornata odierna riguarda il numero di ricoverati con sintomi in Italia: 1.136 in Lombardia, 1.130 in Lazio. La regione Lazio fino a qualche giorno fa deteneva il primato di ricoverati in terapia intensiva, adesso la Lombardia ha eguagliato il numero.

Aumentano i casi di ricovero nelle terapie intensive: Lombardia e Lazio critiche

Tra le motivazioni che hanno indotto all’impennata di casi: i matrimoni e i riti civili e religiosi (il nuovo DPCM ha indotto nuove norme), sulle palestre, sullo sport in generale, sulla ristorazione e sulle sale di intrattenimento.

Tristi i dati sugli attualmente deceduti, sono 35.616 in Italia nella giornata odierna, secondo alcuni dati emersi a livello europeo sono 170mila i morti in più rispetto all’anno precedente.

Oltre il primato di Lombardia e Campania per il numero di nuovi casi rispetto a ieri, segnaliamo un elevato incremento di casi rispetto al giorno precedente di Toscana (939 casi), Lazio con 939 nuovi casi e Piemonte (sono 933).

Solo una regione, il Molise e una Provincia Autonoma ossia P.A Trento sono rimaste senza ricoverati in terapia intensiva. Un dato certamente negativo che fa molto riflettere sullo stato attuale e sul futuro.