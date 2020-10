Claudio Sona chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

By

Claudio Sona chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata del primo tronista gay.

Claudio Sona è stato il primo tronista gay della storia di Uomini e Donne, seguito soltanto da Alex Migliorini, in quanto la redazione del programma ha scelto di mettere uno stop allo spezzone del programma dedicato alle coppie omosessuali. Claudio ha fatto breccia nel cuore del piccolo schermo grazie alla sua relazione con Mario Serpa, terminata qualche tempo dopo la fine della sua esperienza nel programma ma ora sembra pronto a tornare in tv prendendo parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Nome: Claudio Sona

Data di nascita: 29 Settembre 1987

Età: 33 anni

Segno Zodiacale: Bilancia

Luogo di nascita: Verona

Altezza: 180 cm

Peso: 80 kg

Tatuaggi: una matrioska e un tucano, rispettivamente sul braccio sinistro e braccio destro; una scimmia, un pagliaccio, un coniglietto sull’inguine e infine la scritta, rigorosamente in inglese, “i veri amici rimangono per sempre”.

Account social: Instagram e Facebook.

Claudio Sona vita privata

Claudio Sona, come ogni tronista che si rispetti, nasce a Verona nel 1987, precisamente il 29 settembre. Claudio è particolarmente ai suoi genitori e a suo fratello, che gli hanno insegnato ideali come l’amore e la famiglia. Per questo motivo sogna di trovare l’amore della sua vita e pensava di averlo trovato con Juan Fran Sierra, ma la loro storia dopo ben cinque anni è giunta al capolinea.

Claudio Sona carriera

Claudio vanta ben due professioni: quella di modello e influencer, tanto che durante il corso della sua carriera ha posato per stilisti come Dolce & Gabbana, e quella di barman. Nel 2010, infatti, apre il suo locale a Verona, città in cui è nato, rivelando che grazie a questo importante passo è riuscito a realizzare il suo obiettivo professionale che si era prefissato.

Nonostante ciò, dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne non disdegna nemmeno il mondo della televisione. Tant’è che ha sostenuto il provino senza successo per l’Isola dei Famosi, che quest’anno dovrebbe vedere Belen Rodriguez alla conduzione, e anche quello per il Grande Fratello Vip, che sembrerebbe aver superato.

Claudio nasce in una famiglia benestante e grazie al suo aspetto fisico e la bellezza è stato per molto tempo modello di nomi importanti del mondo della moda come Stefano Gabbana, di Dolce & Gabbana, e Juan Fran Sierra Barberà.

Claudio Sona a Uomini e Donne

Claudio Sona è in assoluto il primo tronista gay di Uomini e Donne. Il suo percorso negli studi Elios di Roma, durante l’edizione andata in onda tra il 2016 e 2017,ha appassionato e non poco il pubblico del piccolo schermo, in particolar modo quando ha scelto di abbandonare il programma con Mario Serpa.

La loro relazione purtroppo è terminata qualche tempo, in quanto pare che l’esperienza di Claudio nel programma sia stata concordata con l’ex fidanzato Juan Fran Sieera. Il tronista, poco prima della scelta, si è fatto tatuare sull’inguine un coniglietto. Coniglietto che compare anche sul comporto di Sieera. Nonostante ciò, dopo la prima rottura Claudio Sona e Mario Serpa scelgono di provarci una seconda volta, ma anche questa pare sia andata male sempre a causa di Juan. Tant’è ancora oggi sono in pessimi rapporti.

Claudio Sona fidanzato

Attualmente pare che Claudio sia felicemente fidanzato con Nicholas Cornia, che è l’ex fidanzato di Gabriele Esposito, ballerino di Amici di Maria De Filippi, che per qualche tempo ha frequentato il cantante Mahmood.

Alcune recenti indiscrezioni danno Claudio Sona nel cast del Grande Fratello Vip, pronto a dare man forte a Tommaso Zorzi che aveva espressamente richiesto un concorrente gay.

