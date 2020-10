Belen al timone dell’Isola dei Famosi 2021? Per qualcuno è già certo

L’Isola dei Famosi 2021 potrebbe essere l’occasione giusta per Belen: il momento del trionfo dopo le delusioni degli scorsi mesi.

La storia personale e professionale di Belen Rodriguez è legata a filo doppio a L’Isola dei Famosi. La showgirl argentina ha infatti conquistato la notorietà nel nostro paese proprio con la partecipazione all’edizione 2008 di questo reality.

Più di recente anche Stefano De Martino ha trovato nell’Isola dei Famosi 2017 l’opportunità di cimentarsi per la prima volta nel ruolo di co – conduttore di un programma in prima serata.

Nel corso di quella stessa edizione, come ormai sanno tutti, pare che tra De Martino e la bella Alessia Marcuzzi fosse scoppiata ben più di una semplice complicità professionale e che i due avessero avuto una breve relazione poi scoperta accidentalmente anni dopo dalla stessa Belen, che si sarebbe vendicata raccontando tutto ai giornali.

E oggi? Secondo le ultime notizie, Belu si potrebbe prendere la più grande delle soddisfazioni, sostituendo (e magari superando negli ascolti) la donna che avrebbe insidiato suo marito.

Belen Rodriguez dove la vogliono tutti: all’Isola de Famosi 2021

Già da diversi anni Belen Rodriguez scalpita per ottenere la conduzione di un programma importante in prima serata. Ci aveva già provato diversi anni fa, nel 2014, sostenendo un provino per condurre il Grande Fratello NIP.

Non si seppe mai come quel provino fosse andato, dal momento che Mediaset decise di non rischiare puntando la trasmissione su una conduttrice amata dal pubblico ma ancora “acerba”. All’epoca la rete decise di affidare il reality show a Barbara D’Urso, che sarebbe tornata di nuovo al timone dello show che aveva condotto dieci anni prima.

Ovviamente Belen non ha potuto far altro che cedere il passo a una delle regine incontrastate dell’intrattenimento Mediaset e attendere con pazienza che venisse anche il suo momento.

Il momento potrebbe finalmente essere arrivato con la scelta di Alessia Marcuzzi di dedicarsi ad altri progetti dopo anni trascorsi alla conduzione de l’Isola.

È anche probabile che, dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista come “tentatrice” di De Martino, la Marcuzzi voglia tenersi più lontano possible dal programma che avrebbe dato ai due l’occasione di conoscersi “troppo da vicino”. Alessia dopo aver negato tutto, ha infatti preferito dedicarsi a un programma diverso, in cui avrebbe avuto l’opportunità di vestire non solo i panni della conduttrice ma anche quelli, più delicati, della confidente.

Per calarsi meglio nella parte la Marcuzzi ha anche spiegato di aver seguito le indicazioni di Maria De Filippi che sa benissimo come dovrebbe porsi una conduttrice per dare di sé l’immagine seria e rigorosa che spesso i telespettatori apprezzano più della “presentatrice scosciata” di turno.

Il programma è Temptation Island e purtroppo per Alessia, durante la stagione in corso non sta soddisfacendo le aspettative del pubblico che, durante l’ultima puntata, ha preferito snobbare il “reality dei sentimenti” e dedicarsi a guardare la puntata di Ulisse dedicata alla vita e al regno della Regina Elisabetta.

Che trionfo sarebbe, per Belen Rodriguez, condurre un programma che a livello di ascolti possa fare meglio di quello della sua “rivale” in amore? Si tratta naturalmente solo di ipotesi, dal momento che non ci sono state ancora conferme ufficiali, ma di certo Belen saprà cogliere appieno l’occasione di mettersi in mostra in prima serata.