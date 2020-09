Alessia Marcuzzi rompe il silenzio: ecco la sua verità su De Martino

Alessia Marcuzzi ha tradito il marito con Stefano De Martino o no? A Verissimo la sua versione dei fatti.

Alessia Marcuzzi è stata trascinata nel vortice del gossip per la prima volta in moltissimi anni: la sua presunta relazione clandestina con Stefano De Martino, risalente all’epoca in cui i due lavoravano insieme a L’Isola dei Famosi, avrebbe rotto la magia tra Stefano e Belen Rodriguez.

I dettagli in merito a come la relazione tra Alessia e Stefano sia arrivata a essere di dominio pubblico non sono stati completamente chiariti, ma pare che Belen abbia trovato i messaggi su un tablet rimasto collegato all’account di Stefano.

Dopo quell’episodio Belen avrebbe non soltanto di rompere con De Martino ma anche di vendicarsi del marito traditore spifferando tutto ai giornali e mettendo anche Alessia Marcuzzi in una posizione assolutamente poco felice.

Belen ha trascorso l’estate passando da un flirt all’altro, come le hanno spesso rimproverato i follower, ma ora sembra aver trovato un po’ di pace sentimentale insieme a un hair stylist molto più giovane di lei, Antonino Spinalbese.

Stefano dal canto suo sembra essersi dedicato esclusivamente a stare con Santiago e a trovare una nuova casa dopo la separazione da Belen.

Alessia si è invece concentrata sulla preparazione della nuova edizione di Temptation Island e ha ostinatamente evitato ogni riferimento al gossip di cui è stata protagonista.

Anche per lei però è arrivato il momento della confessione con Silvia Toffanin: Alessia ha raccontato una verità a cui, probabilmente, hanno creduto davvero in pochi.

Alessia Marcuzzi a Verissimo: “Solo falsità”

Alessia Marcuzzi ha deciso di adottare una delle tecniche più celebri ed efficaci per gestire il gossip, soprattutto quello più feroce e in grado di mettere in serissimo pericolo la felicità di intere famiglie: negare, negare tutto, negare sempre.

La conduttrice ha infatti sostenuto che tutte le dicerie che sono state messe in giro sul suo conto e su quello di Stefano De Martino fossero non soltanto completamente false ma anche alimentate senza nessun motivo, come a dire che si sia trattato principalmente di un attacco personale ai danni suoi e dell’ex ballerino.

Stando alle affermazioni della Marcuzzi, quindi, tra lei e Stefano c’è molto affetto, ma si tratta soltanto di una bellissima amicizia che ha dato vita a un’ottima complicità sul teleschermo ma niente di più.

D’altra parte anche De Martino non ha mai voluto spendere una parola su tutto quello che si è fatto e che si è detto sulla relazione tra lei e l’ex collega di conduzione: si tratta però di una strategia che Stefano adotta da tempo e che almeno in passato ha dato i suoi frutti.

Se Belen infatti continua a condividere dettagli della sua vita privata sui social e scatena gli attacchi mediatici di una certa frangia di utenti, De Martino si tiene ben lontano dalle polemiche: se proprio ha voglia di mostrare qualcosa della sua vita al fuori del lavoro preferisce filmare il piccolo Santiago, a cui ultimamente ha comprato Choco, un adorabile amico a quattro zampe.

Tornando alla Marcuzzi, è da poco cominciata l’avventura di Temptation Island e già cominciano ad arrivare le prime critiche.

Anche se la presentatrice ha affermato di essere entusiasta di condurre la nuova edizione NIP invece di quella dedicata ai personaggi famosi, nonostante le difficoltà del format, pare che l’entusiasmo non sia ricambiato dal pubblico.

Alessia ha affermato durante la sua intervista con Silvia Toffanin che il bello delle persone comuni è che sono molto spontanee e che si dimenticano facilmente delle telecamere. I telespettatori che hanno visto la puntata di Verissimo hanno scritto sul profilo IG del programma che evidentemente tutta questa spontaneità non sia nelle corde della Marcuzzi, che faticherebbe ad entrare in connessione con le coppie.

Chissà se le difficoltà che il pubblico sta sottolineando derivano dallo sforzo che Alessia sta facendo per seguire i consigli di Maria De Filippi la quale, prima che la nuova stagione di Temptation prendesse il via, aveva messo in guardia la Marcuzzi consigliandole di “ripulire la sua immagine” dopo lo scandalo De Martino.