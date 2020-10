La regina dell’autunno è sicuramente la zucca, scopri come cucinarla al meglio grazie a deliziose ricette e quanto può aiutarti a rafforzare le tue difese immunitarie.

La zucca è un vero concentrato di gusto e salute che, in autunno, non deve assolutamente mancare. Povera di calorie, solo 18 calorie per 100 grammi, ma ricca di fibre, vitamine e sali minerali, aiuta le nostre difese immunitarie e contribuisce a prevenire molte malattie.

IMPORTANTE: La vitamina C e il beta-carotene della zucca potenziano le tue difese immunitarie e aumentano il livello di protezione contro i virus e i malanni di stagione.

La zucca è ricca di fibre, potassio e vitamina C, sostanze fondamentali per la salute e il benessere e soprattutto utili a proteggere l’apparato cardiovascolare. Il potassio, nello specifico, riesce a mantenere sotto controllo la pressione arteriosa e riduce il rischio di ictus, mantiene in buona salute i muscoli, le ossa e contrasta la formazione dei calcoli renali.

Non buttare i semi di zucca!

Come prima cosa vogliamo ricordarti che nel momento in cui ti dedicherai alla preparazione della zucca per una prelibata ricetta non dovrai buttare i semi. Non gettarli e utilizzarli in un altro modo. I semi della zucca sono un concentrato di nutrienti salutari, utilissimi da introdurre nella propria dieta.

I semi della zucca infatti aiutano a potenziare le difese immunitarie ed inoltre rallentano l’invecchiamento, grazie al loro contenuto di omega tre, di zinco, di ferro, possono fortificare le tue difese immunitarie. Oltre, gli acidi grassi omega tre proteggono le membrane cellulari e mantengono in salute e tutte le cellule della pelle.

I semi di zucca sono oltretutto dei validi alleati per il processo di dimagrimento, sono ricchi di nutrienti e di fibre, ti aiutano a rimanere sazia più allungo, danno supporto al tuo regime alimentare incentrato sulla perdita di peso. Basta consumare un cucchiaio di semi di zucca come spuntino a metà mattina o a metà pomeriggio. Una strategia astuta per incentivare il dimagrimento.

I semi di zucca sono utilissimi anche per i diabetici poiché possiedono delle proprietà ipoglicemizzanti e potrebbero quindi dare una mano a mantenere equilibrato il tasso glicemico.

3 ricette con la zucca: pan di zucca facili di Erika Mollo

Grazie al suo post su Facebook abbiamo scoperto la ricetta deliziosa dei panini alla zucca, ecco per voi la ricetta di Erika Mollo.

Ingredienti

150 g farina Manitoba

100 g polpa di zucca

10 g oli

sale

rosmarino

100 ml bevanda di riso

4 g lievito fresco

Preparazione

Iniziamo dalla zucca, dopo averla lavata e pulita, la tagliamo e si fa cuocere in una pentola d’acqua fino a che si ammorbidisce. Andrà poi frullata per ottenere una polpa. Sciogliamo il lievito nel latte. Nella ciotola del pane uniamo la farina al lievito con il latte, aggiungiamo la zucca, l’olio e le spezie e azioniamo per 10 minuti circa a media velocità. Quando il nostro panetto è liscio e compatto lo copriamo con pellicola e lo lasciamo lievitare per 2 ore! Forniamo i panini da circa 70 g, li mettiamo già su una leccarda con carta forno e lasciamo lievitare per altri 30 minuti. Con uno spago gli ho legati per dare una forma diversa. Adesso in forno a 180 gradi per 15 minuti.