Temptation Island, Davide Varriale indigna il web. Lui: “Sono fatto così”

Davide Varriale ha indignato il web a Temptation Island a causa delle sue affermazioni maschiliste. Il fidanzato di Serena si difende così.

Davide Varriale è senza dubbio il protagonista indiscusso di quest’ultima edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi e non di certo per meriti positivi. Il fidanzato ha indignato e non poco il popolo della rete a causa delle sue pesanti affermazioni sulla sua compagna Serena Spena, affermando che lui riesce a controllare completamente la sua mente e la fa sentire inferiore nell’affrontare una discussione con lui.

Per non parlare dell’abbigliamento: lei non è libera di vestirsi come vuole e nemmeno di andare in palestra, perché impaurito che possa instaurare un legame con i suoi coetanei. Tali affermazioni, hanno scatenato una certa indignazione da parte del pubblico che hanno consigliato a Serena di scappare da una relazione. Davide, però, intervistato dal magazine di Uomini e Donne ci ha tenuto a dire la sua, chiarendo che l’immagine che è arrivata a casa non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.

“I problemi tra me e Serena sono nati poco dopo che la nostra storia ha avuto inizi. In quanto i continui ritorni di lei con il suo ex fidanzato hanno provocato in me una certa paura, smisurata, di perderla” ha confidato lui. “Questo ha scatenato in me un attaccamento sbagliato nei suoi confronti, ma l’ho persa tante volte nel corso di questi 9 mesi trascorsi insieme” ha provato a spiegarsi. “Tuttavia dentro di me ho sempre avuto una certa consapevolezza che io e lei insieme formavamo qualcosa di davvero speciale. So che insieme possiamo raggiungere traguardi che poche persone possono vantare nella loro vita e per questo motivo ho scelto di starle accanto” ha spiegato l’ex fidanzato di Temptation Island, dando al pubblico un epilogo che non voleva assolutamente vedere.

“Ho scelto di aspettarla e ho compreso che tuttavia per lei era un momento difficile a causa di tutte le perdite che aveva subito e quando abbiamo deciso di andare avanti con la nostra relazione, io mi trovavo in un periodo in cui mi sentivo svuotato dentro e ho sviluppato questo forte attaccamento nei suoi confronti per paura di perderla“ ha ammesso Davide Varriale durante il corso dell’intervista. “E’ in quel momento che è nata la mia gelosia nei suoi confronti, che va ridimensionata a rispetto a quello che è stato mandato in onda” ci ha tenuto a chiarire.

“Sono pienamente consapevole che le parole utilizzate sono pesanti, ma non rispecchiano la realtà dei fatti“ ha aggiunto. “Per rendersene conto basta anche soltanto guardare il comportamento che lei ha avuto dall’altra parte del villaggio per capire che non è di certo una ragazza sottomessa o di cui le parole non trovano spazio dall’altra parte” spiega lui. “Io sono fatto così, per risolvere un problema, grande piccolo che sia, lo porto all’estremo e gli do un valore massimo così da spingermi a volerlo risolvere” ha ammesso. “Certo, mi è dispiaciuto che a casa sia arrivata un’immagine sbagliata dei me ma era ovvio che sarebbe successo” ha osservato. “Tutte le persone che mi conoscono nella vita reale, hanno subito capito che quello che era in tv non ero io” ha rassicurato, ma il pubblico non è sembrato particolarmente convinto delle sue parole.

“Quando l’ho vista approcciarsi con altri ragazzi che non ero lui, tra l’altro penso che Ettore le interessasse soltanto da un punto di vista estetico tant’è che non ero preoccupato dalle loro vicinanza, ha suscitato in me il pensiero del classico cliché dove quando hai capito il tuo errore e vuoi andare a risolvere è ormai troppo tardi” ha proseguito nella sua confessione a cuore aperto. “Vederla stare bene senza di me mi ha colpito, ma sono stato male” ha aggiunto.

“Avvertivo una sorta di distanza tra noi due ed ero consapevole che qualcosa tra di noi doveva essere assolutamente risolvo, ma non riuscivo a comprendere come mai lei non si fosse trattenuta con il suo atteggiamento per farmi stare tranquillo dall’altra parte“ ha ammesso lui. “Mi continuavo a chiedere come mai lei si comportasse in quel modo, pensando che forse non gliene frega nulla di me, ma poi lei mi ha detto che non puoi imparare a nuotare fuori dall’acqua ma ti ci devi tuffare” ha concluso lui. “Dopo quel momento abbiamo avuto modo di poterci confrontare tanto, portandoci ad instaurare un nuovo livello di comprensione” ha aggiunto. “Quest’esperienza ci ha aiutato a generare nuova energia sul nostro rapporto”.

Davide Varriale dopo Temptation Island sembrerebbe aver fatto chiarezza sul suo atteggiamento durante il viaggio nei sentimenti guidati da Alessia Marcuzzi, ma cosa ne pensa la sua compagna di tutto ciò?

Serena e Davide di Temptation Island, lei lo difende: “Gli sbagli si fanno in due”

Serena Spena, dopo la fine del suo percorso a Temptation Island, ha scelto di raccontare anche lei la sua versione della storia, facendo chiarezza in merito alla sua relazione, che prosegue ancora oggi, con Davide Varriale che tanto ha fatto e fa discutere il pubblico del piccolo schermo degli italiani.

La fidanzata ritiene che lui non sia stato l’unico a sbagliare durante il corso della sua relazione, ma che anche lei abbia la sua dose di sbagli e incomprensioni verso di lui, ma che adesso sembrano aver trovato la giusta combinazione di ingredienti per andare avanti e costruire solide basi per il loro futuro.

“In qualsiasi rapporto al mondo ci sono delle mancanze e non è giusto incolpare una sola persona. Gli sbagli si fanno sempre in due“ ha esordito la “fidanzata” di Alessia Marcuzzi, che è apparsa triste sui social. “I problemi tra me e Davide fanno parte ad un periodo molto brutto che risale a prima che partecipassimo al programma perché si sono accumulati un susseguirsi di eventi negativi che ci hanno portato a distrarci dalla nostra storia d’amore” ha spiegato.

“Certo, ho avuto un periodo di confusione riguardante il mio rapporto di coppia, ma non ho mai messo in discussione quello che provavo o provo per lui“ ha proseguito lei durante il corso dell’intervista. “Durante il mio percorso nel villaggio, ho avuto in modo di poter maturare una certa consapevolezza che per continuare a mandare avanti la nostra relazione avevamo bisogno di un cambiamento” ha spiegato. “Ma non posso nascondere che sentire quelle parole da Davide mi hanno ferito durante il primo falò, quasi non mi sembrava vero che potesse dire certe cose” ha ammesso. “Quello che ha detto ha messo una certa distanza tra me e lui durante il percorso” ha aggiunto.

“Ettore, il single a cui mi sono avvicinata, è senza dubbio la persona con cui ho legato di più durante il mio percorso nel programma“ ha poi proseguito Serena Spena di Temptation Island. “Io avrei scelto lui, tra i ragazzi presenti nel villaggio delle fidanzate, che avrei preso in considerazione anche nella vita reale se non avessi avuto al mio fianco Davide” ha ammesso con sincerità. “Scegliere un tipo di persona come lui da avere al mio fianco e non mettere mai in dubbio il mio sentimento, equivale ad una grande dimostrazione di quello che provo per Davide” ha aggiunto.

“La gelosa può sicuramente un valido alleato in un rapporto tra due persone, ma soltanto se viene moderata e non è un qualcosa di eccessivo” ha poi aggiunto la compagna di Davide Varriale, che lo aveva mandato in tilt durante il programma. “Io devo iniziare a lavorare sulla mia eccessiva leggerezza nell’approcciarmi alle varie cose della vita, mentre lui ha bisogno di lavorare sulla sua pesantezza e provare ad assumere un atteggiamento più moderato nei miei confronti” ha concluso lei, che è stata massacrata dal web dopo aver scelto di continuare la sua relazione con il fidanzato Davide, che non ha assolutamente convinto il popolo del piccolo schermo a causa delle sue eccessive dichiarazioni all’inizio del loro percorso all’isola delle tentazioni con Alessia Marcuzzi.

Serena e Davide dopo Temptation Island, in un primo momento lei aveva anche pensato di lasciarlo e di ricominciare una nuova vita senza di lui al suo fianco, sembrano aver trovato un certo equilibrio; tale che possa permettergli di poter superare tutti i loro problemi e incomprensioni che li hanno portati a mettere in discussione la loro intera storia d’amore. Certo, il pubblico non sembra convinto della loro scelta e continua a ritenere che lei sia soltanto una vittima del suo compagno, ma Serena ci ha tenuto a mettere le cose ben chiaro rivelando che lui non è assolutamente un carnefice come tutti loro credono.