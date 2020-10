Serena e Davide: l’epilogo che tutti aspettavano a Temptation Island

Serena e Davide, l’epilogo che tutti aspettavano davanti al falò di confronto nel villaggio di Temptation Island 2020.

Falò di confronto tra Davide e Serena nel villaggio di Temptation Island 2020. Il fidanzato, molto geloso della fidanzata, dopo aver visto diversi filmati riguardanti la permanenza della propria donna nel villaggio in cui si è divertita non rinunciando alla conoscenza dei single, temendo di perderla, ha deciso di porre fine all’avventura nel villaggio di Temptation Island 2020 prima della scadenza dei 21 giorni.

Il falò di confronto tra Serena e Davide a Temptation Island 2020

Dopo l’epilogo di Anna e Gennaro, anche per Davide e Serena è arrivato il momento del confronto finale. Saranno usciti insieme o si saranno lasciati? Davide, molto nervoso, attende in piedi l’arrivo della sua bellissima fidanzata. Serena arriva con un abito

“E’ stato difficile vederti in un contesto che m’infastidiva. Mi è stato difficile accettare cose che potrebbero sembrare banali per altri, ma non per me come il costume o il vestito scollato e mi ha dato fastidio vederti relazionare con un altro”, afferma Davide.

Serena ammette di aver provato un interesse, una curiosità nei confronti del tentatore Ettore, nei confronti del quale, però, ha cercato di mantenere le distanze ribadendo di non potergli fare promesse avendo una relazione. “Serena avresti visto Ettore in un’altra circostanza?”, chiede Alessia Marcuzzi. “Sì. La prima cosa che mi ha colpito è l’attrazione fisica, ma mi piacerebbe vederlo anche fuori da Temptation Island in amicizia”, risponde Serena.

Davide, infastidito e amareggiato dal ricordo di tutti i filmati visti, chiede a Serena se abbia sentito la sua mancanza. Molto sincera, Serena ammette: “All’inizio non mi sei mancato tantissimo e non ti ho pensato sempre. Ho sentito tanto la tua mancanza in tre o quattro sere”.

Serena, poi, aggiunge di essersi molto interessata più ad Alberto che ad Ettore. “Io avevo bisogno di leggerezza e la gelosia non è l’unico nostro problema. Quando siamo con gli altri, non possiamo divertirci, ballare e così via”, aggiunge ancora Serena che lamenta la mancanza di leggerezza da parte del fidanzato e la sua gelosia ossessiva.

“Io una persona pesante come te, nella mia vita, non la voglio anche se non ho mai messo in discussione il sentimento che provo per te e non ho mai messo indiscussione il fatto di continuare la storia, ma a determinate condizioni in modo da poter essere me stessa perchè non è un costume sgambato che cambia una donna. Se usciamo da qui insieme, usciamo diversi perchè mi farei solo del male a continuare così. Quindi prendi coscienza di questa cosa perchè preferisco un no adesso e non un sì per poi vederti fare gli stessi errori”, afferma Serena.

“Io sono innamorato di te Serena e, per me, la tua felicità viene prima di tutto. Io non voglio prenderti in giro. Supero il costume, il divertimento, ma non riesco a superare il fatto che tu non mi abbia pensato in questi giorni”, risponde Davide. Dopo qualche lacrima, Davide e Serena uscono insieme dal villaggio di Temptation Island.