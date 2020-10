Prof picchia un alunno in classe: il video diventa virale

Succede in Campania. Un professore dà uno schiaffo ad un alunno. La scena viene subito ripresa da un compagno di classe e il video finisce in rete, diventando virale.

La vicenda è accaduta nella tarda mattinata di oggi in un aula dell’Istituto artistico di Teggiano, in provincia di Salerno.

Un professore di cui non si conosce identità ha perso la pazienza con un alunno di 15 anni. Forse irrequieto. E non ci ha visto più.

Scopriamo insieme la dinamica dei fatti.

“Sbagli tu? E allora sbaglio pure io”.

“Sbagli tu e sbaglio pure io”, queste le parole del professore dell’Istituto artistico campano che si sentono in maniera nitida nell’audio del video mentre sferra uno schiaffo al suo allievo quindicenne seduto nel proprio banco singolo (secondo la normativa prevista dal Miur).

L’episodio è avvenuto davanti agli occhi di tutti gli altri studenti che lo hanno ripreso, mentre esortavano il professore a fermarsi. Le immagini riprese da un comune cellulare sono subito circolate tra i vari gruppi Whatsapp degli alunni e, dopo poco, sono finite sul web. La viralizzazione è stata inevitabile.

Attualmente non è pervenuta alcuna dichiarazione da parte della scuola in questione, chiamata in causa sia per l’atto di aggressione di un professore nei confronti dell’alunno, sia per l’uso in aula dei dispositivi elettronici.

Inoltre al momento non è stata presentata alcuna denuncia, anche se i carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno già acquisito il filmato. Pertanto nelle prossime ore, i militari potrebbero ascoltare gli alunni presenti nell’aula dove si è verificato il fatto.

Si attendono aggiornamenti.