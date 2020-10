Roma: Incidente e elisoccorso sulla Laurentina, bimbo in codice rosso

Grave incidente sulla via Laurentina, Roma, poco dopo le 18. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero del 118. Tra i feriti gravi anche un bambino.

I feriti trasportati con urgenza con codice rosso

🔴#Roma #incidente – Via Laurentina

⭕ CHIUSURA TEMPORANEA

tra rotatoria Cimitero Laurentino e Via della Solfarata >< (Incidente all’altezza del km 14,500)#Luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) October 7, 2020

Luceverde, il servizio realizzato dall’ Automobile Club d’Italia in collaborazione con Polizia Roma Capitale che opera in modo gratuito per informare i cittadini della viabilità di Roma ha segnalato su Twitter la chiusura temporanea di via Laurentina tra la rotatoria Cimitero Laurentino e via della Solfarata per un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 14.

Data la gravità della vicenda, soprattutto per il bambino coinvolto finito in codice rosso, sul posto sono intervenuti due squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Roma accompagnati da un elicottero del 118. I pompieri hanno dovuto lavorare sulle lamiere. Difatti con l’uso del divaricatore sono riusciti ad allargare gli abitacoli delle automobili per estrarre i feriti.

Subito trasportati d’urgenza dal 188 presso l’ospedale più vicino in codice rosso. Seguiranno sicuramente ulteriori sviluppi sulla vicenda.