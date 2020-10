Bufera a Uomini e Donne, la dama viene umiliata in diretta: “Mi è scesa dopo aver fatto l’amore”. Maria De Filippi sbotta.

Puntata bollente a Uomini e Donne con Maria De Filippi che perde la pazienza di fronte alla confessione hot del cavaliere del trono over. Tutto è accaduto quando al centro dello studio si è accomodato Simone Bolognesi. L’uomo, uno dei nuovi cavalieri del parterre del trono over, sta frequentando tre dame, ma con Daniela si è spinto oltre il classico appuntamento. In puntata, così, confessa di essere andato a letto con lei e di aver perso successivamente interesse scatenando la dura reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e Donne, la confessione bollente dell’ex di Belen, Simone Bolognesi: “Sono andato a letto con Daniela”

A scatenare la bufera con la sua bollente confessione è stato Simone Bolognesi, ex fidanzato di Belen Rodriguez che è arrivato in trasmissione sin dalla prima puntata della nuova stagione. Simone, al centro dello studio, ha raccontato di aver partecipato alla festa di compleanno di Daniela. Quest’ultima racconta di aver ricevuto anche una splendida dedica da parte sua e non nasconde il proprio entusiasmo. A rovinare tutto, però, è proprio Simone che, come avevano già svelato le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, svela di voler chiudere la conoscenza.

In studio, Simone ammette che Daniela gli “è scesa” dando il via ad un durissimo botta e risposta. Alla fine, Simone e Daniela ammettono di essere andati a letto insieme e lui aggiunge che “è proprio lì che gli è scesa”. Parole durissime che scatenano la durissima reazione di Gianni Sperti che attacca Simone facendo intendere che abbia cambiato idea perchè deluso dalla notte d’amore trascorsa con Daniela. Simone nega, ma tutto lo studio si scaglia contro di lui.

Contro Simone si scaglia l’intero studio, non tollerando le sue parole nei confronti di Daniela.