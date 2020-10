Covid-19 e gravidanza: più bimbi prematuri ma solo 3 su 100 contagiati

Secondo la Società italiana di neonatologia solo 3 bimbi su 100 hanno contratto il Covid-19. Ma il 20% di essi nascono prematuri.

Dalla Società italiana di neonatologia arrivano i primi dati del registro Covid-19, presentati al XXVI Congresso nazionale Sin: il 97% dei bimbi nati da madre positiva non ha contratto il Coronavirus. Quindi quello che emerge è che raramente i neonati si contagiano.

Sono infatti stati solo 3 bimbi su 100, in particolare il 2,8% dei casi, a contrarre il Covid-19 da madre positiva, durante la pandemia.

Invece, un dato che salta all’occhio è che è quasi raddoppiata la percentuale dei nati prematuri, che è stata pari al 19,7%, durante l’epidemia da Covid-19.

Secondo la Sin con il Covid-19 più bimbi prematuri e pochi contagiati

Dalla Sin, Società italiana di neonatologia arrivano dati confortanti in merito alle mamme che hanno partorito durante la pandemia per quanto riguarda il livello dei contagi. Meno del 3% dei nati durante la pandemia da madre positiva, infatti, ha contratto il Covid-19.

Se da un lato questo è un dato positivo dall’altro invece raddoppia la percentuale dei bimbi che nascono pretermine, quasi il 20% dei casi, appunto.

La Sin ha raccolto questi dati in un registro per non disperdere il patrimonio di conoscenze scientifiche ed epidemiologiche acquisito dai neonatologi durante la pandemia e li ha presentati in questi giorni durante il XXVI Congresso nazionale a Venezia, in programma dal 7 al 10 ottobre.

In particolare, questi dati arrivano per la maggior parte dalle Regioni d’Italia più colpite dall’epidemia, come Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

“Fino a oggi solo 6 bambini su 215 nati da madri positive hanno avuto la trasmissione del virus“ – ha affermato Fabio Mosca, presidente della Sin. “Quindi il 97% dei neonati ha avuto solo i benefici del contatto con la madre. Inoltre, l’allattamento al seno, nella maggioranza dei casi è proseguito nei mesi successivi. Dei 6 neonati, uno è nato già positivo e tutti hanno avuto un decorso asintomatico o paucisintomatico: nessuno è stato ricoverato in terapia intensiva”.

Solo in un caso potrebbe esserci stata una trasmissione intrauterina dell’infezione. Gli altri cinque bimbi lo hanno contratto tramite ‘droplet’ emesse dalla mamma, o attraverso starnuti o colpi di tosse.

La Sin quindi promuove dunque l’allattamento al seno, anche da parte delle mamme positive, rispettando comunque le regole di sicurezza.