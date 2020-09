Uomini e Donne: Maria chiama l’ex fidanzato di Belen Rodriguez

Maria De Filippi ha dato il via ad una nuova stagione di Uomini e Donne. Tra i nuovi protagonisti del Trono Over, spicca l’ex di Belen Rodriguez.

Soltanto qualche ora fa su piccolo schermo degli italiani ha fatto il suo debutto la nuova stagione del Trono Over di Uomini e Donne. Come ogni anno, alcuni dei vecchi protagonisti vengono riconfermati nel cast del programma, altri invece lasciano per sempre lo studio per fare spazio a nuovi personaggi.

Quest’anno tra i cavalieri del parterre maschile, Maria De Filippi ha chiamato un volto molto interessante. Chi? L’ex fidanzato di Belen Rodriguez, che di recente è stata protagonista di un gossip su Can Yaman.

No, se state pensando a Stefano De Martino siete decisamente fuori strada. Il bel conduttore partenopeo non è tra i protagonisti del Trono Over, tutt’altro. Stiamo parlando di Simone Bolognesi, ex di Belen Rodriguez.

Simone ieri ha fatto il suo debutto nel parterre, non sfuggendo di certo all’occhio attento al pubblico da casa che lo ha subito riconosciuto non solo per la sua storia con Belen, è stato il suo primo fidanzato italiano, ma anche perché è un vecchio volto di Uomini e Donne.

Simone Bolognesi, ex di Belen Rodriguez: il percorso a Uomini e Donne

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez a Uomini e Donne era uno dei corteggiatori di Teresanna Pugliese, in qualche modo è anche lei collegata con la grande famiglia argentina, ed ha anche provato a conquistare il cuore di Giulia Montanarini quando lei era una delle protagoniste del dating show, ma le avventure di Simone Bolognesi non finiscono di certo qui.

In passato l’ex di Belen è stato anche paparazzato con Diletta Pagliano, la scelta di Giorgio Alfieri al Trono Classico. Insomma, Simone Bolognesi di Uomini e Donne, tra l’alto ieri il Trono Over ha tenuto incollato il pubblico allo schermo per il lifting di Gemma, non si è fatto mancare proprio nulla riguardo la sua vita sentimentale, che è sempre stata collegata in qualche modo al programma.

Riuscirà questa volta Simone Bolognesi a Uomini e Donne a trovare la compagna della sua vita? Staremo a vedere.