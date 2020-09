Temptation Island, Serena manda in tilt Davide: lui chiede il confronto

Serena ha mandato in tilt il suo fidanzato Davide. Quest’ultimo ha chiesto alla Marcuzzi di avere il confronto immediato a Temptation Island.

Serena e Davide sono una delle coppie che più ha fatto discutere durante il corso di quest’edizione di Temptation Island di Alessia Marcuzzi.

Dopo le frasi choc di lui, lei sembrerebbe essersi lasciata il passato alle spalle e di aver concentrato tutte le sue energie sul tentatore Ettore.

Quest’ultimo ha capito di interessarle, così ha deciso di allontanarsi da lei in modo tale da avere una reazione. Reazione che ovviamente c’è stata in quanto Serena ha confidato a single Antonino che si aspettava un atteggiamento diverso dal ragazzo su cui aveva messo gli occhi.

“A me interessa, mi aspettavo venisse qui, io non mi pongo limiti mentali” ha confidato lei. “Invece si è allontanato” ha aggiunto. “Invece vieni qui e sbattimi al muro“ ha concluso.

Dopo aver visto la scena, Davide ha chiesto il falò di confronto a Serena a Temptation Island, ma non sappiamo se quest’ultima ha scelto di acconsentire alla richiesta del suo compagno o meno.

Anticipazioni Temptation Island, Serena accetterà il falò con Davide?

Le anticipazioni di Temptation Island date da Alessia Marcuzzi durante la fine di questa puntata indicano che una coppia sceglierà di intraprendere il confronto finale prima della data stabilità, che sia appunto la coppia formata da Davide e Serena?

Lei, già durante la scorsa settimana, sembrava aver aperto gli occhi su di lui, e giura di non volere continuare un rapporto come lo avevano impostato in precedenza e vuole essere libera di vivere la sua vita come meglio crede.

Serena e Davide a Temptation Island supereranno i loro problemi? Staremo a vedere, visto che lei sembra davvero molto presa dal single Ettore.