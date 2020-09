Temptation Island, Serena apre gli occhi su Davide: “Non lo voglio più”

Serena, dopo aver visto l’ennesimo falò del suo fidanzato Davide a Temptation Island, ha finalmente fatto la sua scelta.

Senza alcun dubbio, Davide di Temptation Island è stato il fidanzato che più ha fatto discutere durante quest’edizione di Temptation Island di Alessia Marcuzzi e non è nemmeno così difficile, visto che ha espressamente detto che il suo obiettivo era quello di tenere sotto controllo la mente della sua fidanzata Serena, sottolineando come a lei non fosse concesso uscire con le amiche o indossare abiti che lui ritenesse troppo seducenti.

Questa settimana però le cose non sono andate come lui voleva, in quanto la fidanzata si è mostrata come lui non voleva vederla. No, non ha fatto nulla di scandaloso o compromettente: ha semplicemente deciso di vivere normalmente, indossando un comune costume a due pezzi per fare un bagno in piscina, scherzando con i tentatori. Nulla di più, ma questo a lui non va affatto bene.

“Sento che sto perdendo il controllo su di lei“ ha ammesso lui. “Lei sta vedendo com’è la vita vera” ha aggiunto ed è ebbene sì: Serena dopo il falò di Temptation Island ha capito che la vita non va vissuta in una gabbia come lui le ha sempre fatto credere, così ha preso una decisione: o lui cambia o la loro relazione giunge al capolinea.

Davide a Temptation Island: “Serena da troppe confidenze”. Lei sbotta: “Adesso basta”

Visualizza questo post su Instagram Serena elude i microfoni! #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 23 Set 2020 alle ore 3:28 PDT

Davide ha capito che sta perdendo Serena a Temptation Island, ma nonostante ciò ha confidato alle single del villaggio che lui le ha imposto determinati limiti perché dà troppa confidenza alle altre persone e non come la sua ex, che invece l’ha descritta come una santa.

“Se lei va in palestra, e ci va quasi tutti i giorni, crea un rapporto di confidenza con gli altri che ci vanno” ha confidato lui dopo l’inaspettato confronto tra Anna e Gennaro. “Dopo si prendono determinate libertà e non mi piace che la vedano fare gli esercizi con i pantaloncini corti” ha spiegato di fronte ad un’incredula tentatrice.

“Adesso basta, io non voglio più vivere così” ha ammesso Serena. “Io posso tornarci insieme soltanto se lui accetta le mie condizioni, che posso uscire con le amiche e se voi ragazzi organizzate un weekend fuori che io posso venirci” ha spiegato alle sue compagne di viaggio. “Altrimenti possiamo lasciarci, ma io lo conosco: lui non cambierebbe mai i suoi principi, si farebbe uccidere piuttosto“ ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Serena racconta di aver ceduto al suo ex mentre stava con Davide! #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 23 Set 2020 alle ore 3:22 PDT

Quale sarà il destino di Serena e Davide a Temptation Island? Il pubblico del piccolo schermo spera che i due possano uscire dal programma da separati e che lei, vista la sua giovane età, possa viversi la sua vita com’è giusto che sia.