Emma Marrone, che sensualità: sdraiata a letto, in pigiama, rivive i ricordi del passato sfoggiando la propria femminilità, foto.

Emma Marrone ammaliatrice e sensuale in una foto ricordo tirata fuori da uno dei tanti cassetti della memoria. Sdraiata a letto, con un pigiama, gli occhi chiusi e l’aria serena e sognante, la cantante rivive uno dei momenti più belli vissuti nell’ultimo anno.

“Tutte le volte che ritorno a Venezia riaffiorano i ricordi che nel corso degli anni sono rimasti impressi nella mia memoria, e penso sempre alle sfide e alle dimostrazioni di affetto che ricevo in questa città incantata. Attraverso i ricordi delle esperienze fatte e delle persone incontrate, io trovo la mia strada”, scrive la cantante salentina che, in dieci anni, ha raggiunto tantissimi traguardi realizzando grandi sogni senza dimenticare da dove è partita.

Emma Marrone: tailleur maschile e body nero, la scollatura fa sognare

A Venezia, tra i look sfoggiati da Emma Marrone spicca quello che vedete qui in alto formato da un tailleur maschile e body nero che evidenzia il decolletè della cantante. A rendere ancora più sensuale la foto sono i capelli selvaggia e il panorama mozzafiato alle sue spalle. Nel corso degli ultimi dieci anni, Emma ha cambiato look tante volte. Subito dopo la vittoria ad Amici dove entrò con i suoi famosi capelli biondi, Emma sfoggiò un taglio più corto e sbarazzino.

Successivamente i capelli sono diventati più lunghi e poi magicamente più corti e non è mancata neanche la frangetta. Look diversi e particolari a cui Emma ha anche abbinato outfit sempre diversi senza rinunciare alla sua forte personalità e al suo spirito rock sfoggiando anche camice bianche e sensuali.

“Non ci sono parole”, scrive una fans. “Non so che altro dirti se non che sei bellissima”, aggiunge un’altra. “Irresistibilmente donna”, “Sei divinamente stupenda”, “Ti adoro”, “Ma la tua meravigliosa bellezza?”, “Sei splendida”, “La perfezione”, scrivono altri fans, innamorati sia della voce della cantante salentina, ma anche della sua bellezza semplice e naturale e tra i tanti like spuntano puntualmente anche quelli dei suoi ex Stefano De Martino e Marco Bocci.