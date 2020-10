Emma Marrone incanta con una camicia bianca trasparente, labbra sensuali e sguardo penetrante: una vera bellezza, foto.

Emma Marrone incanta e ammalia tutti i suoi fans su Instagram. Con i capelli biondi e lisci, una camicia bianca trasparente, le labbra carnose e sensuali in primo piano e uno sguardo penetrante capace di leggere l’anima delle persone, la cantante salentina manda in delirio il web, già impazzito per la sua ultima fatica musicale. E tra i tanti like spunta anche quello di Stefano De Martino.

Dopo Latina, la Marrone ha lanciato “C’hai ragione tu” sulle cui note duetta con Gianni Bismark. Una canzone che, pubblicata oggi, sta già conquistando tutti esattamente come Emma che continua a regalare sorprese ai fans senza fermarsi mai. Da dieci anni sulla cresta dell’onda, Emma oltre ad essersi evoluta come artista, lo ha fatto anche come donna ed oggi è una donna sicura di sè e soprattutto libera.

Emma Marrone tra due “uomini”: la foto fa il boom di like

Felice e serena, Emma Marrone si gode l’affetto dei fans e degli amici. Nella foto qui in alto, la cantante salentina accenna un sorriso mentre posa con Gianni Bismark e Franco 126 con cui ha collaborato sulle note della canzone C’hai ragione tu. La cantante salentina, come ha svelato a Mara Venier nell’intervista rilasciata nella puntata di Domenica In del 26 settembre non riesce mai a stare ferma.

Piena di progetti musicale, Emma si sta godendo anche l’avventura come giudice di X Factor dove ha instaurato un ottimo rapporto con i colleghi Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli. Sempre più amata dai fans e sempre molto presente sui social, Emma continua ad incantare e a ricevere like e complimenti preferendo non rispondere ai soliti haters.

“Pazzesca”, “Stupenda”, “Bella bella”, “Bella come poche”, “Fantastica”, “Bella e con le palle”, “Spettacolo infinito”, scrivono i fans che hanno già promesso a pieni voti la canzone “C’hai ragione tu”.

Ancora una volta, dunque, Emma non sbaglia un colpo. In attesa di poter tornare a cantare dal vivo regalando dei concerti memorabili ai fans, la cantate salentina continua a sfornare sorprese per la gioia del suo pubblico sempre più numeroso.