Serena e Davide, Temptation Island: “Così con me non va in giro”

Serena e Davide alle prese con la folle gelosia di lui a Temptation Island 2020: “Con me quei costumi non li mette e non esce con altri”.

La gelosia accompagna Davide anche nel villaggio di Temptation Island 2020. Serena e Davide hanno deciso di partecipare a Temptation a causa dell’eccessiva gelosia di Davide che sta soffocando Serena. Il copione non cambia nel villaggio dell’amore dove Davide si lascia andare ad una serie di dichiarazioni che confermano il suo essere geloso. Dall’altra parte del villaggio c’è una Serena desiderosa di vivere l’avventura in modo spensierato.

Serena e Davide, gelosia a Temptation Island 2020: i costumi di lei fanno impazzire lui

Davide, davanti alle telecamere di Temptation Island, conferma di essere molto geloso della fidanzata. “Non esce con dei ragazzi perchè non glielo concedo. Anzi, ti dico di più. Non concedo neanche che esca con le ragazze. Il fatto che lei si ritagli degli spazi senza di me è una cosa che non accetterei”, confessa Davide.

Serena, però, pur amando il fidanzato, non nasconde di essere stanca del suo atteggiamento dicharando che vorrebbe più fiducia per poi vivere con più leggerezza la storia.

“Io mi sento proprio innamorata di lui e il fatto di fare delle rinunce per lui, all’inizio non mi pesava“, dice Serena nel villaggio delle fidanzate. “Davide tende a spegnermi con la sua gelosia. La routinè è difficile con lui. E’ diventato irascibile e si rabbia sempre. Mi sento incantenata: come se fossi in una bolla di sapone e non riuscissi ad uscire. Vede cose negative di me che non esistono. Voglio fare tutto quello che mi passa per la testa. Per la prima volta voglio pensare solo a me stessa”, ha aggiunto.

“Ettore mi incuriosisce e mi ha colpito subito“, confessa poi Serena che sfoggia una serie di costumi che evideziano il lato B e che fanno infuriare Davide. “Ma lei con te indossa quei costumi?”, chiede Nello che, di fronte alla risposta negativa di Davide, aggiunge – “Per me li può mettere, l’importante è che si comporti bene”. Lo sguardo fisso e il silenzio di Davide, però, non promettono nulla di buono per il futuro.