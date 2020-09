Temptation Island, Anna massacra Gennaro: “Pezzente, lavora per il padre”

Anna ha massacrato il suo fidanzato Gennaro a Temptation Island, affermando che è un pezzente e che lavora soltanto grazie a suo padre.

Questo primo appuntamento di Temptation Island è partito con il botto. I telespettatori non hanno di certo rimpianto le coppie delle precedenti edizioni, in quanto i protagonisti di quest’anno hanno davvero tanto da raccontare. Forse anche troppo.

Una delle coppie che non è di certo passata inosservata durante il corso di questa prima puntata è quella formata da Anna e Gennaro, che si sono raccontati come non mai. Forse un po’ troppo.

Lei durante il corso della sua permanenza nel programma, ha svelato di non provare particolare stima per il suo compagno in quanto ogni cosa che lui ha costruito nella vita lo ha fatto grazie all’aiuto di suo padre.

“Lui lavora, fa l’ottico, ma lavora nel negozio del padre, non si è guadagnato nulla” ha esordito lei. “Si lamenta tutto il giorno, sembra sia l’unico uomo al mondo a lavorare, che poi niente fa: prendi gli occhiali e li mostra ai clienti” ha spiegato la fidanzata. “E’ un pezzente, dice che non ha mai soldi e quando mi ha fatto il regalo della laurea non voleva nemmeno andare ad un bar al mare a festeggiare, mi ha urlato contro dicendo che io penso solo ai fatti miei” ha concluso lei. “Gli ho detto bello, te lo pago io”.

Anna ha massacrato Gennaro a Temptation Island e lui ha poi confidato di essere una persona completamente diversa, in positivo, quando lei non c’è.

Gennaro fa un’amara confessione su Anna a Temptation Island: “Lei mi spegne”

Gennaro però non se n’è stato di certo buono a guardare. Durante il suo percorso a Temptation Island ha ammesso non solo di essere un altro quando lei non c’è, cosa che gli è stata fatta notare anche dalle persone che gli sono accanto, ma che non le ha mai voluto rivelare quanti soldi realmente possiede perché ha paura che lei possa “spolparlo” vivo.

“Io quando non sto con lei, sono un altro. Sono un uomo solare. Lei mi spegne” ha spiegato. “Non le ho mai detto quanti soldi ho davvero in banca, altrimenti mi spolpa vivo” ha concluso, mentre lei ha ribadito che avesse voluto i suoi soldi avrebbe accettato la sua proposta di matrimonio, cosa che non ha fatto.

Anna non ha purtroppo fatto breccia nel cuore del pubblico, così come Sofia durante il suo falò di confronto. I telespettatori l’hanno trovata decisamente poco innamorata del suo compagno, ma piuttosto invidiosa di ciò che lui è riuscito a costruire.

Anna e Gennaro a Temptation Island riusciranno a superare i loro problemi di coppia oppure preferiranno abbandonare il programma da separati e ricominciare una nuova vita senza la presenza dell’altro?