Temptation Island, Sofia perdona le corna di Amedeo: il web la massacra

Sofia ha scelto di perdonare Amedeo e di uscire insieme da Temptation Island già dalla prima puntata. Il web l’ha massacrata.

Visualizza questo post su Instagram Sofia richiede il falò di confronto anticipato ORA su Canale 5 🔥 #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 16 Set 2020 alle ore 2:12 PDT

Prima dell’inizio di quest’edizione di Temptation Island si è a lungo parlato di una coppia che ha scelto di abbandonare il programma poco dopo il loro ingresso all’isola delle tentazioni. Il motivo? Hanno abbandonato il programma prima del visto creando non pochi problemi alla redazione del programma, che hanno dovuto chiamare un’altra coppia per sostituirli.

Loro sono Sofia e Amedeo che hanno scelto di terminare il loro percorso dopo davvero pochi istanti dal loro ingresso, in quanto lui ha ammesso di averla tradita.

Sofia, infatti, aveva rivelato di aver trovato una sua lettera rivolta ad un’altra, ma lui le aveva detto che l’aveva scritto a nome di un suo amico e che avrebbe svolto soltanto da tramite tra loro due, ma che non l’aveva tradita. Lei ci ha creduto e ha scelto di prendere parte al programma, che è slittato a causa di loro, ma lui poco dopo ha invece confermato che quella lettera era per la sua amante.

Sofia, dopo aver ascoltato questa confessione, ha deciso di avere un falò di confronto immediato e durante quel momento lo ha rassicurato affermando che il suo sentimento va oltre il tradimento e che è pronta a perdonarlo pur di tornare a casa insieme. Lui, che è apparso più triste che mai nel sentire tale parole, ha accettato, ma sembrava più dirigersi verso il patibolo che verso la donna della sua vita.

Sofia ha perdonato Amedeo a Temptation Island, ma il pubblico non ha perdonato lei.

Sofia e Amedeo escono insieme da Temptation Island: pubblico in rivolta

Sofia di Temptation Island è stata ricoperta di critiche dal popolo della rete, che non riesce a comprendere come mai nonostante Amedeo le abbia confidato poco il suo ingresso nel programma di averla tradita, lei è voluta andare oltre. Supplicandolo di non farla tornare a casa da sola, quando era piuttosto palese che lui avesse tutt’altre intenzioni.

“Ma tu la ami ancora?” gli ha chiesto Alessia Marcuzzi dopo aver brevemente ricordato la loro storia. “Non lo so ancora” ha risposto lui.

Sofia è andata oltre la sua incertezza, affermando che al di fuori del programma riusciranno a trovare la loro armonia. Lei lo ha supplicato, ha elemosinato un abbraccio, che le accarezzasse la mano, mentre lui sempre più distratto e assente non aveva il coraggio di rispondere alle sue parole.

“Le corna se le merita tutte” è possibile leggere su Twitter, tra i commenti più carini che sono stati riservati a Sofia e Amedeo di Temptation Island.

Sofia e Amedeo hanno segnato un vero e proprio record all’interno del programma e, forse, non in positivo.