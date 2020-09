Temptation Island, Alessia Marcuzzi preoccupa i fan: “Sembri triste”

Alessia Marcuzzi, prima della prossima diretta di Temptation Island, ha fatto preoccupare i fan che ritengono abbia perso il sorriso di un tempo.

Alessia Marcuzzi è tornata sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di Temptation Island. Edizione che la vede per la prima volta fare da Cicerone a coppie formate da persone comuni e non da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo come lo scorso anno.

Il pubblico ha apprezzato questo cambiamento di rotta, premiandola con ottimi ascolti, ma i fan della conduttrice che questo sia sufficiente a renderla felice. Il motivo? I suoi fedeli sostenitori, dopo che la loro beniamina ha pubblicato uno scatto su Instagram, si sono immediatamente preoccupati per lei. In quanto ritengono che da qualche tempo a questo parte Alessia, che sabato scorso si è sbilanciata su Stefano De Martino a Verissimo, abbia perso il suo contagioso sorriso.

“Ultimamente hai sempre il broncio o c’è un velo di tristezza sul tuo viso“ ha esordito il fan. “Non dovresti esserlo, hai una vita che tutti noi invidiamo ed una bellissima figlia” ha aggiunto. “Spero sia soltanto un momento passeggero” ha concluso l’utente in questione, trovando un certo appoggio anche dagli altri fan della conduttrice, che condividono in toto il suo pensiero, supponendo che Alessia non sia felice come un tempo.

Alessia Marcuzzi è triste prima di Temptation Island o i fan hanno frainteso la sua espressione e il messaggio che voleva lanciare con lo scatto pubblicato sui social?

Alessia Marcuzzi triste prima di Temptation Island: “Cosa vogliamo vedere?”

Alessia Marcuzzi, come anticipato, prima della diretta di mercoledì sera con Temptation Island ha pubblicato uno scatto che la mostra ai fan in tutta la sua bellezza, ma qualcosa non li ha convinti del tutto, facendoli immediatamente preoccupare.

“Ah, lo specchio” ha esordito la conduttrice dell’isola delle tentazioni, tra l’altro è arrivata una pesante segnalazione su una coppia del programma. “Cosa vogliamo vedere noi” ha scritto la Marcuzzi. “O cosa vogliamo che gli altri vedano” ha concluso Alessia, confermando ai fan che probabilmente non sta passando un bel momento.

“A volte quello che noi osserviamo allo specchio non siamo noi“ ha risposto un fan di Alessia Marcuzzi prima di Temptation Island. “Ma soltanto ciò che vogliamo far vedere agli altri” ha aggiunto. “E’ un modo per proteggerci” ha concluso.

Alessia Marcuzzi ha davvero perso il sorriso o i fan si sono soltanto lasciati impressionare dallo scatto? Molto probabilmente il loro dubbio non verrà chiarito dalla conduttrice che dopo essere stata la protagonista del gossip che la vedrebbe immischiata nel triangolo amoroso con Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ha scelto di esporsi di meno in modo tale da non dare adito ad ulteriori pettegolezzi sul suo conto. Scelta saggia o dovrebbe tranquillizzare i suoi fan che sono in pensiero per lei?