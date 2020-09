Temptation Island: pesante segnalazione su Nadia e Antonio

L’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una pesante segnalazione sulla coppia formata da Nadia e Antonio a Temptation Island.

Temptation Island è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca, la precedente, quella con Filippo Bisciglia, è andata in onda soltanto un mese fa, e i protagonisti non sembrano affatto deludere le aspettative del pubblico da casa, che è assettato di gossip, trash e tradimenti.

Una delle coppie di Alessia Marcuzzi sembrerebbe però aver preso in giro tutti i telespettatori e non solo, ma anche la redazione che lavora al programma. Che cosa è successo? Un utente della rete ha riportato una segnalazione all’influencer Deianira Marzano sulla coppia formata da Nadia e Antonio, che hanno divertito e spiazzato il pubblico con la loro storia.

Secondo questa persona Nadia e Antonio si sono lasciati prima di Temptation Island, ma avrebbero fatto finta di continuare a stare insieme soltanto per ottenere una maggiore popolarità dagli ottimi ascolti dello show.

Nadia e Antonio hanno preso in giro la redazione di Temptation Island? Il gossip

L’utente in questione ha segnalato a Deianira Marzano che i due si sarebbero già lasciati da diverso da tempo, ma quando la redazione di Temptation Island li ha contattati per proporgli di prendere parte all’edizione condotta da Alessia Marcuzzi i due avrebbero finto di stare ancora insieme soltanto per partecipare al programma e per poter avere un riscontro alla fine di questa avventura televisiva, visto che tutti i suoi partecipanti sono sbarcati nel mondo degli influencer.

“Una persona a loro molto vicina, mi ha confermato che si erano lasciati già da tempo” scrive l’utente a Deianira su Nadia e Antonio di Temptation Island, tra l’altro nel primo falò lui ha scoperto che lei si diverte con i tentatori. “Ma quando la redazione li ha contattati, loro hanno iniziato a fingere di stare ancora insieme soltanto per poter partecipare” prosegue la segnalazione arrivata all’influencer. “Loro stanno facendo finta e lo fanno soltanto per fare business” conclude l’utente. “Spero che prima o poi la verità verrà fuori!”

Almeno per il momento, è bene specificare, che questa segnalazione va presa con le pinze, ma qualora i due avessero realmente finto non sarebbe corretto l’atteggiamento assunto sia nei confronti della redazione, che lavora per garantire uno show degno di nota, sia per il pubblico a casa, che guarda e fa il tifo per tutte quelle coppie che scelgono di mettersi in gioco nel loro viaggio nei sentimenti.

Nadia e Antonio abbandoneranno il programma da single, confermando quindi la segnalazione arrivata all’influencer, oppure stupiranno tutti dando una nuova chance alla loro storia d’amore che sembra attraversare un momento difficile? Staremo a vedere, visto che ieri era soltanto il primo appuntamento dei tanti previsti per quest’edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi.