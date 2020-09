Nadia e Antonio, Temptation Island: lui piange, lei flirta

Nadia e Antonio, colpi di scena a Temptation Island 2020: lui piange sentendo la mancanza della fidanzata, lei flirta con i single.

Dieci anni dividono Nadia e Antonio che partecipano a Temptation Island per risolvere i dubbi di lui, convinto che la fidanzata sia troppo immatura. Estroversa e molto socievole, Nadia conferma di avere queste caratteristiche anche nel villaggio dell’amore dove si tuffa immediatamente nella nuova esperienza cominciando a conoscere tutti i ragazzi single con cui si concede abbracci, balli e scherzi in spiaggia. Lui, invece, non fa che pensare a lei lasciandosi andare alle lacrime.

Nadia e Antonio: lui piange a Temptation Island, lei si diverte con i single

Antonio confessa di aver paura di perdere la fidanzata Nadia piangendo nel villaggio dei fidanzati prima ancora di vedere i primi filmati di Nadia. Durante il falò con Alessia Marcuzzi, Antonio guarda le immagini della fidanzata che, nel villaggio, si gode la compagnia dei ragazzi single a cui fa improvvisare anche uno spogliarello. Molto socievole, Nadia si diverte con tutti i ragazzi.

Inizialmente, Antonio non dà peso alle immagini viste e, ad Alessia Marcuzzi, dichiara di non aver visto nulla di diverso perchè conosce perfettamente il carattere estroverso della fidanzata. Il giorno successivo al falò, però, Antonio crolla e, nel villaggio, con gli altri fidanzati, non trattiene le lacrime.

“Questa storia cosa ti dà? Non parlo di cosa materiali. La storia con questa ragazza cosa ti dona?“, chiede uno degli altri fidanzati che poi consiglia ad Antonio di pensare bene a ciò che vuole. Nadia e Antonio sembrano molto diversi tra loro. Se lui sembra pronto a dare una svolta alla storia, lei sembra concentrayìta su se stessa.

Pur convivendo, tra Antonio e Nadia ci sono diversi problemi. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Temptation Island? Antonio continuerà a vedere filmati della fidanzata? Nadia, al contrario, per ora non ha ancora ricevuto un filmato.