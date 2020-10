By

Disinfettare la casa non è mai stato più importante come in questo periodo. Ecco la formula del disinfettante anti Covid diffusa dagli scienziati del Cnr e altre tre ricette semplici ed efficaci.

L’igiene e la pulizia della casa, mai come in questo momento storico sono considerati fondamentali. Utilizzare dei prodotti in grado di pulire e disinfettare le superfici è diventata una abitudine salutare e per farlo si utilizzano moltissimi prodotti. Vi proponiamo delle soluzioni disinfettanti formulate dagli scienziati del Cnr e altre tre ricette casalinghe seguendo le quali potrete preparare 3 ottimi ed efficaci disinfettanti spray multiuso base di candeggina, aceto e alcool.

I prodotti per la pulizia fai da te permettono un notevole risparmio economico e regalando la possibilità di averne sempre a disposizione anche se non si può uscire di casa. Scopri anche tutte le proprietà del percarbonato di sodio.

Disinfettante casalingo anti Covid: le formule proposte dagli scienziati del Cnr

Disinfettare oltre alle mani, anche le superfici della casa, della macchina o altro ambiente dove si permane durante la giornata è essenziale e non sempre si ha a disposizione un prodotto davvero efficace che possa anche contenere il rischio di contagio da Covid-19.

Gli scienziati del Cnr hanno voluto diffondere delle formule di disinfettanti preparate in casa davvero efficaci e che non debbono mai, come rivelato dal ricercatore del Cnr Matteo Guidotti dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche ‘Giulio Natta’, essere utilizzati sul corpo ma soltanto sulle superfici.

Queste formule sono state diffuse attraverso l’agenzia di stampa AdKronos, ecco le tre formule suggerite dagli scienziati:

Prima soluzione:

Per preparare il disinfettante avrete bisogno di:

0,4 Litri di alcool denaturato (rosa) al 90%, pari a 2 bicchieri di plastica colmi

acqua di rubinetto fino a raggiungere 0,5 litri (pari ad una bottiglietta da mezzo litro di acqua)

I due ingredienti andranno miscelati assieme e il disinfettante sarà pronto per essere utilizzato su superfici dure da trattare.

Seconda soluzione:

Per preparare il disinfettante avrete bisogno di:

0,1 litri di acqua ossigenata al 3%

acqua di rubinetto fino a raggiungere 0,5 litri (pari ad una bottiglietta da mezzo litro di acqua)

I due ingredienti andranno miscelati assieme e il disinfettante sarà pronto per essere utilizzato su superfici dure da trattare.

Terza soluzione:

Per preparare il disinfettante avrete bisogno di:

10 ml di candeggina da bucato al 5%

acqua di rubinetto fino a raggiungere 0,5 litri (pari ad una bottiglietta da mezzo litro di acqua).

I due ingredienti andranno miscelati assieme e il disinfettante sarà pronto per essere utilizzato su superfici dure da trattare.

Soluzioni di semplice reperibilità ed economiche per poter disinfettare tutte le superfici e mettere il Covid-19 al tappeto in un minuto. Basterà preparare la quantità di mezzo litro e travasarla in un contenitore spray ben pulito e asciutto.

Come preparare 3 spray disinfettanti fai da te | il video tutorial

Per preparare i disinfettanti spray avrete bisogno di:

Per il disinfettante a base di candeggina

1 litro di acqua tiepida

60 ml. di candeggina

Per il disinfettante a base di alcool

100 ml. di vodka

100 ml. di acqua

15 gocce di olio essenziale di arancia o quello che si preferisce.

Per il disinfettante a base di aceto

100 ml. di aceto bianco

100 ml. di acqua

15 gocce di olio essenziale di limone o quello che si preferisce

Per preparare i disinfettanti spray, si dovranno miscelare gli ingredienti in una brocca di vetro e poi trasferire il liquido ottenuto in un contenitore spray.

I prodotti ottenuti si posso utilizzare in tutte le superfici della casa, dai sanitari alla cucina, avendo però cura di assicurarsi se i materiali più delicati possano ricevere trattamenti a base di aceto, di alcool o candeggina. Scopri tutte le proprietà dell’acido citrico per la casa.

