Cotoletta di pane integrale e scamorza: secondo piatto vegetariano

By

La cucina vegetariana è intelligente anche perché aiuta a svuotare il frigo e la dispensa. Provate la cotoletta di pane integrale e scamorza, vi sorprenderà

Pane impanato? Può suonare strano, ma in realtà arrivando alla fine di questa ricetta vi sembrerà tutto normale. Oggi infatti cuciniamo insieme una cotoletta di pane integrale e scamorza, un vero secondo piatto vegetariano facile da preparare, veloce e perfetto per i bambini.

Una vera ricetta di recupero, utilizzando pane raffermo (meglio se integrale), una fetta di formaggio filante come scamorza o provola, un battuto di prezzemolo e aglio. Per renderla più interessante, prima di passarla nell’uovo e nel pangrattato, bagneremo la cotoletta di pane anche nell’acqua di pomodoro Una grande idea per quando abbiamo poco tempo oppure vogliamo svuotare il frigo.

Cotoletta di pane integrale e scamorza

Non ci sonio grandi trucchi per delle ottime cotolette di pane integrale e scamorza, ma iun consiglio sì. Servitele calde perché altrimenti diventeranno molli perdendo tutto il loro fascino.

Ingredienti (per 2 persone):

2 fette di pane integrale raffermo

2 fetta di scamorza

1 spicchio di aglio

1 pomodoro

2 uova

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

olio di semi

pangrattato

sale

pepe

Preparazione:

Cominciate affettando il pane integrale raffermo, Dovete ricavare un paio di fette spesse almeno tre dita e il morto è molto semplice. Infatti con la lama di un coltello affilato dovete aprire ogni fetta ricavando una tasca, come fareste per un filetto o un petto di pollo ripieno

Tagliate una fetta di scamorza e infilatela nella tasca, poi tritate insieme aglio e prezzemolo, allungandoli con due cucchiai di olio extravergine d’oliva. Con l’aiuto di un cucchiaino riempite le fette di pane e compattate.

Quindi tagliate un pomodoro maturo e schiacciatelo con un colino, sopra un piatto fondo. Inzuppate la fetta di pane nell’acqua del pomodoro da entrambi i lati in modo che assorba tutto il liquido. Sbattete le uova nel piatto, salate e pepate coprendo le fette di pane da tutte le parti. Poi passatele nel pangrattato e ripetete l’operazione per far aderire bene la panatura.

Riscaldate l’olio di semi nella padella e friggete le cotolette di pane integrale su tutti i lati fino a quando sono dorate.