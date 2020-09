Sciroppo d’ananas per eliminare la tosse e rafforzare il sistema immunitario

By

L’ananas è un frutto esotico particolarmente apprezzato per il suo gusto dolce e gradevole, scopri anche tutti i suoi benefici per la salute.

L’ananas ci ricorda il sole, il caldo, le isole le vacanze ed il mare. Un solo frutto che solo a guardarlo ci fa sentire bene, se poi a questo aggiungiamo il suo gusto particolare, i suoi benefici per la salute sono ancora più apprezzati. Scopri come realizare uno sciroppo d’ananas per rinforzare il tuo sistema immunitario.

Ricetta dello sciroppo di ananas per contrastare i malanni stagionali

Grazie all‘anans e alle foglie di menta possiamo ottenere un delizioso rimedio naturale per rafforzare le difese immunitarie e prevenire i malanni tipici di questo cambio stagione. Questo rimedio è oarticolarmente apprezzato anche per lenire la tosse.

Ananas, un frutto dai molteplici benefici

Perchè questo rimedio è così efficace? Perchè l’ananas vanta moltissime proprietà che fanno realmente la differenza per la tua salute, eccone alcune:

l’ananas è disintossicante

Ogni giorno ci stressiamo e mangiamo cibi non sani. L’ananas riesce a contrastare queste brutte abitudini favorendo la isintossicazione. Quindi aiuta il corpo ad eliminare tutte le tossine grazie al contenuto di polifenoli come dimostra questo studio, che le conferiscono proprietà antiossidanti.

l’ananas è un antinfiammatorio naturale

L‘infiammazione è un nemico comune e inibisce lo svolgimento delle normali attività. Mal di schiena o dolore alle articolazioni sono tipici di un’infiammazione diffusa. L’ananas ha proprietà antinfiammatorie come dimostra questo studio e rappresenta un valido alleato in questi casi.

l’ananas aiuta il transito intestinale



I problemi di digestione e di stitichezza sono altrettanto diffusi. Mangiamo spesso di corsa, e non prestaimo attenzione ad assumere la giusta quantità di fibre. Anche in questo caso l’ananas risulta liberatoria. Questo frutto contiene bromelina e questo studio mostra che questo enzima aiuta a digerire le proteine.

l’ananas aiuta a lenire la tosse

Uno studio condotto di recente è riuscito a dimostrare che la combinazione di estratto di Pineapple comosus (Bromelin) e miele migliora significativamente la tosse irritativa nei pazienti. Sembrerebbe che la bromelina contenuta nell’ananas sia efficace nel ridurre il muco e liberare i bronchi, causa della tosse.

l’ananas aiuta a rafforzare il sistema immunitario

L’ananas contiene molta vitamina C e questa vitamina è nota per sostenere il sistema immunitario e per aiutare il corpo a combattere naturalmente malattie e virus.

Ricetta dello sciroppo di ananas e menta:



Ora che sai quanto questo frutto sia benefico per il tuo corpo, usalo per preparare questa ricetta per alleviare la tosse.

Avrai bisogno di:

– Un’ ananas di media grandezza da agricoltura biologica

– 5 foglie di menta

– Un litro di acqua precedentemente filtrata

Preparazione:

Prima di tutto bisogna pulire l’ananas, rimuovere la buccia e tagliarla in pezzi. Preparare un barattolo capiente o una bottiglia di vetro in cui conservare lo sciroppo preferibilmente scura. Mettere in questo barattolo l’anans e le foglie di menta e l’acqua. Lascia macerare il tutto per circa 10 ore, dopo di che bevi questo succo.

Attualmente in commercio si trovano delle borracce apposite che permettono di mettere in infusione la frutta nell’acqua, potresti preparare la tua borraccia la sera e berla il giorno dopo al lavoro.

Nota che puoi consumare un bicchiere di questo rimedio al giorno per beneficiare dei suoi benefici.