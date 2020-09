La festa per i 100 anni del Principe Filippo (senza Andrea e Meghan)

Il Principe Filippo compie i suoi (primi) 100 anni: i festeggiamenti? Si preparano da anni e dovranno svolgersi senza intoppi.

Le battute sull’età della Regina Elisabetta II sono diventate un pilastro dell’umorismo mondiale da diversi anni, ma spesso si tende a dimenticare che Elisabetta II, monarca più longeva d’Inghilterra, ha al suo fianco un uomo più anziano di lei di ben cinque anni.

Il Principe Filippo ha infatti compiuto 99 anni lo scorso 10 Giugno e, in occasione di quella ricorrenza, venne diffusa sui social network una delle rarissime fotografie del Principe Consorte che circolano negli ultimi anni.

A causa della sua età ormai avanzata e degli acciacchi che inevitabilmente il tempo porta con sé, Filippo si è ritirato dagli impegni pubblici dal 4 Maggio 2017 e da quel momento le sue comparse in pubblico sono stati dei veri e propri eventi eccezionali.

Filippo ha lasciato i suoi appartamenti per il matrimonio di Harry, per il matrimonio di Beatrice di York e per pochissime altre occasioni, tra cui il passaggio di consegne delle sue cariche ad altri membri della famiglia reale.

Considerando la sua poca sopportazione nei confronti del cerimoniale di corte, sono stati in molti a malignare sul fatto che in realtà Filippo goda di ottima salute e semplicemente si sia stufato di star dietro agli infiniti impegni di sua moglie, ma di certo non potrà fare a meno di partecipare alla grandiosa festa per i suoi 100 anni che lo staff della Famiglia Reale sta preparando da anni.

Il Principe Filippo compie 100 anni (e rinuncia a suo figlio)

Bellissimo, atletico, determinato e soprattutto devoto alla Corona Britannica, il Principe Filippo ha condiviso la vita con sua moglie per ben 72 anni, lottando contro il volere della famiglia di lei pur di sposare Lilibeth.

Il matrimonio di Filippo ed Elisabetta fu infatti un matrimonio d’amore che ha sfidato il tempo e le convenzioni di corte, esattamente come quello di Harry e Meghan molti decenni dopo.

Quando il Principe sposò la donna destinata a diventare Regina in realtà Elisabetta non immaginava minimamente di dover ascendere al trono prima o poi: il suo destino (e quello di Filippo) venne determinato dall’abdicazione di Re Edoardo VIII.

Pur con qualche difficoltà, Filippo riuscì ad adattarsi molto bene al ruolo di Principe Consorte, rinunciando volontariamente all’abitudine di dare ordini anziché riceverli (dovette dimenticare la sua carriera da ufficiale di marina nel momento in cui fu chiaro che Elisabetta sarebbe diventata regina).

Proprio in virtù del passato militare di Filippo si prevedono lunghe e numerose parate con cui i corpi armati inglesi renderanno omaggio all’uomo più influente della Famiglia Reale. Anche il funerale di Filippo sarà organizzato in maniera simile, e pare che il Principe abbia già dato ogni tipo di disposizione possibile in merito, scegliendo anche un luogo di sepoltura appartatissimo, molto lontano dalla folla e dal clamore.

Dal giorno del matrimonio, a parte qualche brevissima crisi, Elisabetta e Filippo non hanno mai ceduto di un passo e si sono sempre mostrati come un fronte unito e compatto nei confronti del mondo intero, anche durante i periodi più difficili per la famiglia reale.

Filippo, tra l’altro, guidò la rappresentanza della Famiglia Reale al funerale di Diana, facendo parte dei quattro uomini che sfilarono appena dietro al feretro: gli altri erano i due figli di Diana, l’ex marito Carlo e il fratello di Diana Carlo Spencer.

Tra le crisi che hanno seriamente rischiato di mettere in ginocchio la monarchia inglese c’è il recentissimo scandalo Epstein, che ha coinvolto il Principe Andrea, terzogenito di Elisabetta e Filippo e, a quanto si dice, figlio preferito di Sua Maestà.

Dopo essere stato brutalmente eliminato dalle foto del matrimonio di sua figlia Beatrice, Andrea di York sarà completamente eliminato anche dalle celebrazioni in onore di suo padre.

Pare infatti che non sia stato assolutamente invitato agli eventi organizzati per il centenario di Filippo e addirittura sia stato dato ordine di non esporre foto di Andrea nell’ambito della mostra fotografica interamente dedicata alla vita del Principe Filippo che sarà inaugurata il prossimo anno.

Un altro volto che Filippo ed Elisabetta non hanno alcuna intenzione di vedere alla festa per i 100 anni di Filippo è quello di Meghan Markle. In questo caso pare non si tratti di ragion di Stato e nemmeno di sentimenti d’odio nei confronti di Meghan. Sembra semplicemente che lo staff della regina ritenga inopportuna la presenza di Meghan, che attirerebbe su di sé tutta l’attenzione mediatica relativa all’evento, mettendo in ombra il Principe Filippo.

Per quanto riguarda Harry, invece, pare che il Duca di Sussex (che ha recentemente compiuto gli anni anche lui) sarà in Inghilterra in occasione del prossimo Maggio, cioè in concomitanza con gli Invictus Game, ma che abbia intenzione di ripartire per Los Angeles prima del 10 Giugno, giorno del centenario di Filippo.